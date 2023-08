SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza venceu o Internacional por 1 a 0 neste sábado (19), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O gol da partida foi marcado por Thiago Galhardo, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Essa foi a primeira vitória do Fortaleza sobre o Inter como visitante.

O resultado manteve um longo jejum do Inter no Brasileirão. O Colorado não ganha na competições há oito partidas. O último triunfo aconteceu contra o América-MG, em 25 de junho.

O Inter é o 13º do campeonato, com 24 pontos. O Fortaleza subiu para a 8ª colocação, com 29.

O JOGO

O Fortaleza foi mais intenso. Machuca e Marinho foram as opções de velocidade e produziram com efetividade. O segundo sofreu pênalti, convertido por Thiago Galhardo, configurando a famosa 'lei do ex'.

Depois, o time se fechou. Os visitantes entregaram a bola ao Internacional e buscaram os contra-ataques. O time de Coudet, no entanto, tinha dificuldade para chegar em trocas de passe.

As melhores chances foram em cobranças de falta. Tanto Bruno Henrique quanto Maurício acertaram o travessão defendido por João Ricardo.

Abdicou de jogar. O Fortaleza trouxe todas as suas linhas para trás na segunda etapa e franqueou o jogo ao Inter, que ainda assim não levou tanto perigo.

LANCES IMPORTANTES

Pressão. O Fortaleza chegou bem ao ataque logo no começo da partida, com uma boa finalização de Pochettino, salva por Nico Hernandez, e outra de Machuca, defendida por Rochet.

Pênalti. Marinho recebeu a bola no canto direito do ataque e foi para o drible. No lance, De Pena derrubou o jogador do Fortaleza e a arbitragem assinalou a penalidade.

0x1. Foram quase quatro minutos para que Thiago Galhardo pudesse fazer a cobrança. Ele bateu no lado esquerdo e abriu o placar no Beira-Rio aos 13' do primeiro tempo.

Travessão. Bruno Henrique cobrou uma falta com veneno e mandou explodiu no poste defendido por João Ricardo. Seria o empate do Inter.

Travessão? De novo. Em nova cobrança de falta, Maurício bateu direto para o gol e teve o mesmo resultado de Bruno Henrique.

Longe. Renê cruzou para o meio da área e a bola ficou com Luiz Adriano, mas o atacante bateu para fora.

Chateado. Marinho foi substituído na metade do segundo campo e saiu aparentemente estressado, chutando garrafas de água à beira do gramado.

Bem pertinho. Bom cruzamento para o meio da área, e Pedro Henrique desviou de cabeça, mas para fora.

VAR. O Inter reclamou de pênalti em dois lances no fim da partida, mas a checagem não confirmou a suspeita.

AGENDA

O Inter pega o Bolívar na próxima terça-feira (22), pelas quartas de final da Copa Libertadores, fora de casa.

Já o Fortaleza visita o América-MG na quinta-feira (24) pela Copa Sul-Americana.

FICHA TÉCNICA

INTER 0x1 FORTALEZA

INTER

Rochet; Igor Gomes, Vitão (Hugo Mallo), Nico e De Pena (Renê); Gabriel, Matheus Dias (Wanderson), Bruno Henrique (Alan Patrick) e Maurício (Aránguiz); Pedro Henrique e Luiz Adriano. T.: Eduardo Coudet

FORTALEZA

João Ricardo, Tinga, Benevenutto, Britez e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochetino (Pedro Augusto); Marinho (Lucero), Machuca (Guilherme) e Thiago Galhardo (Yago Pikachu). T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Juiz: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Bruno Henrique (INT), Zé Welison (FOR), Rochet (INT), Thiago Galhardo (FOR), Pochettino (FOR), João Ricardo (FOR), Coudet (INT), Nicolas Hernández (INT)

Gols: Thiago Galhardo (FOR), aos 13' do 1º tempo (0-1)