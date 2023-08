RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco reencontrou sua torcida neste domingo (20) em grande estilo ao bater o Atlético-MG por 1 a 0 pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Serginho marcou o único gol da partida para o Vasco. O tento saiu aos 4 minutos do 1º tempo.

O resultado faz a equipe vascaína voltar a sonhar em respirar fora do Z4 passando a ocupar a 18ª posição com 16 pontos, já o Atlético cai para a 11ª com 27.

O Vasco pega o Palmeiras no dia 28 enquanto o Atlético encara o Santos no dia anterior. As partidas são válidas pela 21ª rodada do Brasileirão.

O jogo assinalou a tão aguardada volta da torcida às partidas da equipe. Desde junho, os torcedores estavam impossibilitados de comparecer aos jogos devido aos incidentes de violência que se sucederam à derrota contra o Goiás, na 11ª rodada.

O JOGO

Primeiro tempo de alternância. O Vasco não deu espaço para o Galo respirar, pressionando desde o início. Aos quatro minutos, Serginho marcou o gol de abertura, incendiando o Maracanã com a vibração dos torcedores. Até os 15 minutos, o Vasco manteve o controle do jogo, demonstrando um desempenho superior principalmente pelo lado esquerdo do campo. No entanto, a partir desse ponto, o Atlético conseguiu equilibrar as ações e logo assumiu o controle da partida, empurrando a equipe vascaína para trás, com Hulk jogando mais recuado em busca de oportunidades no jogo.

Vasco se recupera no segundo tempo. Mesmo com o Atlético-MG mostrando mais controle do campo, o Vasco conseguiu voltar a pressionar pelo lado direito por meio de contra-ataques constantes, mas teve dificuldade nas finalizações diante de um temporal que caiu na cidade e falhas principalmente de Gabriel Pec.

GOL E LANCES IMPORTANTES

1 x 0. Lucas Piton desceu pela esquerda e cruzou para a área. Vegetti ganhou a disputa com Jemerson e desviou para o gol, exigindo uma linda defesa de Everson. No rebote, Serginho apareceu com oportunismo e empurrou para a rede.

Galo responde. Em bela jogada pela esquerda. Battaglia tomou a bola de Paulinho. Igor Gomes deixou Arana em condições de ir à linha de fundo e cruzou no segundo poste para Hulk tentar o peixinho de cabeça, mas a bola foi para fora.

No travessão. O Vasco quase conseguiu amplia a vantagem no Maracanã ainda aos 12' em jogada pela esquerda de Lucas Piton cruzando para o meio da área e Vegetti cabeceando firme e acertando o travessão.

Vasco muda a tática. Após explorar o lado esquerdo à exaustão, o Vasco começou a criar lances pela direita com inversões de bola. A primeira foi com Robson Bambu chegando por ali e cruzando para a área, mas sem sucesso e mandando direto pela linha de fundo.

Galo melhora. O Atlético-MG reorganiza sua marcação antes do final da primeira etapa, ajeita seu posicionamento em campo e já não sofre tanto com os avanços e mantém a pressão com Igor Gomes sempre roubando a bola e trabalhando em velocidade com Otávio e Hulk.

Começa mal. O Atlético-MG perdeu uma chance incrível para igualar o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo após passe açucarado de Paulinho para Hulk que livre, dentro da área, encheu o pé e mandou a bola em cima de Léo Jardim, que mandou pela linha de fundo.

Calma, Pec! Após uma falha na defesa do Atlético, com Lemos se atrapalhando, Gabriel Pec encontrou-se em uma situação de um contra um com Everson, porém desperdiçou a oportunidade ao chutar para fora. A camisa do atacante do Vasco foi puxada e ele chegou a reclamar com Bráulio da Silva Machado, mas o jogo seguiu!

Gabriel Dias sofre lesão. O lateral, que ficou afastado dos gramados por um longo período após sofrer uma cirurgia no joelho, sentiu uma lesão muscular, desabou no campo e pediu para ser substituído pouco tempo depois de entrar em campo no lugar de Robson Bambu.

Vasco quase mata o jogo. Em contra-ataque do Vasco em que estavam 4 contra 2, Rossi não conseguiu concluir a jogada. Depois, Praxedes chega, mas sofre a falta de Otávio, após chapéu.

FICHA TÉCNICA

Vasco 1 x 0 Atlético-MG

VASCO

Léo Jardim, Robson Bambu (Gabriel Dias) (Maicon), Medel, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Serginho (Rossi) e Vegetti (Sebastián Ferreira). Técnico: Ramón Díaz.

ATLÉTICO-MG

Everson, Saravia (Pedrinho), Mauricio Lemos, Jemerson, Guilherme Arana, Otávio, Battaglia, (Patrick), Edenílson, Igor Gomes ( Vargas), Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Juiz: Bráulio da Silva Machado

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Kleber Lucio Gil

Cartões amarelos: Paulinho, Praxedes, Serginho e Léo (VAS); Battaglia, Jemerson, Saravia (CAM)

Gols: Serginho (VAS) aos 4min do 1T