- Com gol de Gerson no fim, Flamengo supera Coritiba no Couto Pereira

Em uma partida muito movimentada no Couto Pereira, o Flamengo derrotou o Coritiba por 3 a 2, na tarde deste domingo (20) em partida válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Atransmitiu o confronto ao vivo.

FFFFIIIMMMM DE PAPO NO COUTO PEREIRA! VITÓRIA DO MENGÃO! GABI, ARRASCA E GERSON NO FINALZINHO! 3 A 2 PRO MAIS QUERIDO! VVVAAAMMMMOOOOS FLAMMMEEENNGOOOOO! #CFCxFLA #VAMOSFLAMENGO pic.twitter.com/lu7y3UjBcn — Flamengo (@Flamengo) August 20, 2023

Com a vitória o Rubro-Negro fechou a rodada na 3ª posição da classificação com 35 pontos. Já o Coxa é o vice-lanterna com 14 pontos.

Empurrado por sua torcida o Coritiba abriu o placar aos 14 minutos do primeiro tempo, em gol em cobrança de pênalti do atacante Robson. Mas, 4 minutos depois, a equipe da Gávea conseguiu igualar o marcador, também em cobrança de penalidade máxima.

Aos 30 minutos Bruno Henrique fez grande jogada pela esquerda e cruzou na área, onde Victor Hugo escorou para o uruguaio Arrascaeta, que finalizou de cabeça para virar o marcador.

Na etapa final, com menos de um minuto Edu aproveitou falha de Fabrício Bruno para deixar tudo igual. Mas, já nos acréscimos, o volante Gerson acertou uma bomba da intermediária para dar números finais ao marcador.

Outros resultados:

Vasco 1 x 0 Atlético-MG

Santos 2 x 1 Grêmio

Bahia 4 x 0 Bragantino

