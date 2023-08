SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar da experiência ser um fator crucial para uma Copa feminina, quem se destacou neste Mundial de 2023 foram as jovens atletas, com altas participações em gols e assistências.

ESTRELAS EM ASCENSÃO

As grandes seleções da Copa contaram com algumas promessas no elenco, que ganharam espaço e visibilidade graças às boas atuações e surgem como opções importantes para a próxima edição da Copa feminina.

Eleita melhor jogadora da Copa, Aitana Bonmati foi o grande nome da conquista da Espanha. Com apenas 25 anos, a meia concorre por mais premiações individuais nesta temporada, visto que é apontada agora para ser a melhor jogadora do mundo neste ano.

Autora do gol do título espanhol, a lateral-esquerda Olga Carmona cresceu demais na reta final do torneio. Mesmo com apenas 23 anos, a defensora assumiu a braçadeira de capitã e levantou o troféu inédito.

Hinata Miyazawa, de 23 anos, marcou cinco gols, ganhou o prêmio Chuteira de Ouro (maior artilheira) e fez parte da convincente campanha do Japão. A meia do Mynavi Sendai já desperta o interesse de grandes clubes nesta temporada.

Outra destaque foi a inglesa Lauren James, de 21 anos, que balançou as redes três vezes. Ela chegou a ser suspensa do Mundial após pisar nas costas de Alozie, da Nigéria, mas é tida como a futura protagonista das Leoas.

Ary Borges foi a grata surpresa do Brasil, mesmo com a campanha decepcionante da seleção. A meia de 23 anos mostrou que pode substituir a veterana Marta e fez os torcedores seguirem confiantes para os próximos anos.

Teresa Abelleira, 23, ajudou a coordenar o meio de campo da Espanha ?e do Real Madrid. Ela iniciou todas as partidas deste Mundial como titular e também foi titular na conquista da taça.

Se no ataque tudo vai bem, a nigeriana Chiamaka Nnadozie mostrou que as goleiras também estão bem representadas. A arqueira de 22 anos foi uma das principais jogadoras da seleção africana e deixou boas impressões para o futuro.

Agora, quando se trata de joias abaixo dos 20 anos, ninguém vem chamando mais atenção que Salma Paralluelo, da Espanha. A atacante de 19 anos mostrou seu poder de decisão e fez gols importantes na Copa.

Quem também se destacou foi Linda Caicedo, de apenas 18 anos. A garota prodígio da Colômbia fez dois gols e ajudou a levar as sul-americanas para as quartas de maneira inédita.

Com a lesão de Sam Kerr nos primeiros jogos da Copa, Mary Fowler (com 20 anos) comandou o ataque da Austrália. Ela marcou gol, deu assistência, mas também impressionou por sua disposição em campo.

CONFIRA MAIS JOIAS PARA FICAR DE OLHO:

EUA - Trinity Rodman, atacante

EUA - Sophia Smith, atacante

Espanha - Eva Navarro, atacante

Espanha - Laia Codina, zagueira

Holanda - Esmee Brugts, atacante

Holanda - Daphne van Domselaar, goleira

Inglaterra - Lauren Hemp, atacante

Austrália - Kyra Cooney-Croos, meia

Japão - Jun Endo, meia

Suécia - Rebecka Blomqvist, atacante