SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuando fora de casa, o Arsenal venceu o Crystal Palace por 1 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Inglês. O gol foi marcado por Odegaard, aos 8 minutos do 2° tempo, em cobrança de pênalti.

Com a vitória, o time londrino chegou aos seis pontos e se manteve 100% na competição - Brighton e Manchester City também venceram nas duas primeiras rodadas, mas estão à frente pelo saldo de gols. Os comandados de Mikel Arteta, portanto, assumiram o 3° lugar.

COMO FOI O JOGO

Durante todo o 1° tempo, o Arsenal teve mais posse de bola e criou três boas chances, incluindo a jogada de Nketiah, que acertou a trave de Johnstone.

Nos primeiros minutos da etapa final, Gabriel Martinelli iniciou o lance que culminou no único do gol do jogo. Ele cobrou falta rápida e acionou Nketiah, que recebeu em profundidade, driblou o goleiro e acabou derrubado dentro da área.

O pênalti foi cobrado por Odegaard, que deslocou Johnstone e mandou no cantinho direito da meta do Crystal Palace: 1 a 0.

O cenário da partida mudou aos 21 minutos, quando Tomiyasu foi expulso pelo segundo cartão amarelo por falta nas costas de Ayew.

Com um jogador a menos, o Arsenal passou a se defender e sofreu poucos chutes. Na melhor oportunidade do time da casa, aos 50 minutos, Mitchell pegou o rebote após dividida entre Ramsdale e Édouard e mandou por cima do travessão.