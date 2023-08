No último fim de semana foram definidos os oito times que avançaram para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com quatro vagas à Série C em disputa, esta pode ser classificada como a fase mais importante de toda a competição, já que dela sairão as quatro equipes que alcançarão o objetivo principal da temporada. A tabela de jogos das quartas já está finalizada, e há uma novidade: atransmitirá os oito duelos que decidirão os clubes que ascendem à terceira divisão nacional.

As quartas de final começam no próximo sábado (26) com dois confrontos: a Ferroviária recebe o Sousa, em Araraquara, enquanto o Bahia de Feira será o anfitrião diante do Athletic, em Feira de Santana. No dia seguinte serão disputados mais dois jogos: o Maranhão recebe o Ferroviário, enquanto o Caxias encara a Portuguesa, em casa.

No fim de semana seguinte (dias 2 e 3 de setembro) os mandos de campo serão invertidos. No sábado (2) o Ferroviário recebe o Maranhão, enquanto o Athletic mede forças com o Bahia de Feira, em casa. No domingo há mais dois duelos: o Sousa enfrenta a Ferroviária e a Portuguesa recebe o Caxias.

Os confrontos das quartas foram definidos de acordo com a ordem das campanhas ao longo da competição. Por exemplo, o Ferroviário, ainda invicto após 18 jogos (13 vitórias e cinco empates), tem o melhor retrospecto e, por isso, encara o Maranhão, que fez a oitava melhor campanha entre os oito classificados. No entanto, o retrospecto passado não dá ao time melhor ranqueado nenhuma vantagem além do fato de decidir a classificação em casa. Caso qualquer um dos duelos termine igual ao final dos 180 minutos, a vaga na semifinal, e consequentemente na Série C de 2024, será definida nas penalidades máximas.

Tags:

campeonato brasileiro | Esportes | futebol | quartas de final | série D | TV Brasil