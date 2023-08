O Brasil encerrou Grand Prix de Judô de Zagreb (Croácia) com a conquista de 5 medalhas (3 ouros e dois bronzes), o que lhe valeu a liderança do quadro geral de medalhas da competição, que chegou ao final no último domingo (20). E o destaque brasileiro no último dia de disputas foi a meio-pesado brasileira Karol Gimenes (78 quilos), que em seu primeiro evento internacional garantiu o lugar mais alto do pódio.

“Muito feliz com o dia de hoje. Foi minha primeira competição na equipe principal, mas eu consegui dar o meu melhor. Fiquei feliz por conseguir reproduzir o que eu estava treinando. Isso me deixou muito contente. Hoje deu tudo certo”, comemorou Karol.

Além do ouro de Karol, o Brasil garantiu no último dia do evento dois bronzes, com Rafael Macedo (90 quilos) e com Leonardo Gonçalves (100 quilos).

As outras duas medalhas de ouro do Brasil no GP de Zagreg foram garantidas no primeiro dia de disputadas, na última sexta-feira (18), com Jéssica Pereira (categoria até 52 quilos) e com Willian Lima (66 quilos).

O GP de Zagreg, que reuniu 600 atletas de 80 países, distribuiu até 700 pontos no ranking mundial classificatório para os Jogos de Paris 2024. A delegação brasileira contou com 24 judocas (13 mulheres e 11 homens).

