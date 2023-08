SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Goiás e Athletico-PR empataram por 1 a 1, no Hailé Pinheiro, nesta segunda-feira (21), no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vitor Roque inaugurou o placar com um golaço no primeiro tempo, aos 39 minutos. Ele marcou seu nono gol na competição e se isolou na vice-artilharia, com quatro gols a menos que Tiquinho Soares.

O Esmeraldino chegou ao empate com Alesson na etapa final, aos 35 minutos.

O Goiás permanece 15º lugar na tabela, enquanto o Athletico retorna ao G-6. O time da casa tem 23 pontos, e o Furacão, 32.

As equipes voltam a campo no final de semana. O Goiás visita o Corinthians no sábado (26), às 21h (de Brasília). Já o Athletico recebe o Fluminense no domingo (27), às 18h30.

O JOGO

O Goiás teve um pênalti a favor no começo do primeiro tempo, mas o VAR anulou. O árbitro apontou pênalti após a bola bater no braço de Cacá, do Athletico, mas voltou atrás depois da intervenção do VAR porque a bola desviou primeiro na perna do zagueiro.

Depois disso, o Athletico pressionou e inaugurou o placar com Vitor Roque. O artilheiro do Furacão marcou na terceira chance, em mais uma jogada entre Vitor Roque e Cannobio. Tadeu, goleiro do Goiás, ainda fez duas grandes defesas seguidas e evitou o segundo gol.

Precisando correr atrás do resultado, o Goiás se lançou para o ataque, apostando muito na bola aérea. Bruno Melo e Edu tiveram boas oportunidades de cabeça, mas mandaram a bola para fora.

Mesmo com a irritação da torcida, o time da casa cresceu, sufocou o adversário e arrancou o empate. Faltando dez minutos para o fim, Alesson recebeu de Vinícius na entrada da área e finalizou no cantinho direito do gol para levar o Hailé Pinheiro à loucura.