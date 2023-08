SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Complexo Maracanã informou, na manhã desta terça-feira (22), que o estádio "sofrerá uma parada técnica" a partir do dia 26. O tempo da paralisação das atividades não foi informado.

A pausa acontece em meio a uma briga entre Fla-Flu e Vasco. A dupla que administra o estádio tentou impedir que o Cruz-Maltino utilizasse contra o Atlético-MG, e a questão foi parar na Justiça.

O QUE ACONTECEU

O Complexo Maracanã apontou que os danos recentes no gramado "não podem ser recuperados sem uma paralisação" e haverá "a interrupção das atividades para viabilizar a plena recuperação".

Brasileirão

"O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho", diz trecho do comunicado.

O Fluminense enfrenta o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira. O Flamengo enfrenta o Internacional, no sábado, pelo Brasileiro.

O complexo ressaltou ser o estádio mais utilizado do país até o momento, com 55 jogos. O Independência, que ocupa a segunda colocação, tem 15 partidas a menos.

A BRIGA ENTRE CLUBES

O Maracanã foi tema de nova briga judicial e notas oficiais na última semana.

O Vasco, que está impedido de receber torcida em São Januário após decisão da Justiça, pediu ao Complexo Maracanã para utilizar o estádio no último domingo, contra o Atlético-MG.

Flamengo e Fluminense impediram, e o Vasco foi aos tribunais. O clube da Colina venceu em primeira instância, mas a Justiça aceitou recurso do Flamengo. O Vasco, então, fez novo movimento e conseguiu receber o Galo no Maracanã.

Enquanto isso, o Fluminense, que é o interveniente anuente, emitiu nota oficial rebatendo um comunicado anterior do time cruzmaltino. "A ação despropositada e lesiva da agremiação cruzmaltina de tentar, pela via judicial, mandar um jogo no Maracanã, mesmo diante da inviabilidade de se organizar o estádio, com segurança e cuidados necessários, em um intervalo de menos de 12 horas, na madrugada, entre o fechamento e abertura dos portões das partidas das duas equipes", dizia trecho.

Esta não é a primeira vez que os clubes brigam na Justiça devido à utilização do Maracanã. A disputa nos bastidores acontece desde a última temporada.

Em abril, o Governo renovou o TPU (Termo de Permissão de Uso) à dupla Fla-Flu. O Vasco, que havia demonstrado interesse na gestão, também foi à Justiça, mas não houve sucesso.

O prazo do atual contrato é de seis meses.

*

COMUNICADO DO MARACANÃ

"O Complexo Maracanã informa que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado.

Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz do Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem, em média, 30 jogos por temporada.

Considerando-se que nessa época do ano, no Brasil, fatores climáticos como a menor incidência de luz e temperaturas mais baixas interferem na estrutura geral do campo de jogo, mesmo assim o estádio foi utilizado duas vezes neste último fim de semana, com um intervalo de menos de 15 horas entre as duas partidas realizadas. Uma delas, o confronto Vasco x Atlético Mineiro, no último domingo (20/08), após decisão judicial.

Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados sem uma paralisação, após o dia 26/08/2023 promoveremos a interrupção das atividades do estádio para viabilizar a plena recuperação do gramado.

O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização das duas próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho".