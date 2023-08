SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos encerrou as negociações com o atacante Alexis Sánchez.

A alta pedida salarial foi uma das questões que fez a direção desistir do negócio. O Santos foi até o seu limite para ter o atacante à disposição do técnico Aguirre, mas recuou quando notou que não alcançaria a quantia.

Alexis Sánchez não quer vir para o Brasil. Não está nos planos do jogador fechar com clubes brasileiros ou sulamericanos no momento. Ele está livre no mercado desde que deixou o Olympique de Marselha.

Brasileirão

A diretoria consultou o técnico Diego Aguirre, que declarou durante coletiva à imprensa a negociação como descartada.

O Peixe já havia sondado Sánchez no início da janela de transferências. Como o ex-jogador do Olympique de Marseille (FRA) ainda não assinou com qualquer clube, o Santos insistiu e voltou a sondá-lo.

SANTOS RECUA NO MERCADO

Segundo apurou o UOL, o Santos não deve buscar novos nomes no mercado. A diretoria pretende reavaliar algumas negociações pontuais, já em andamento.

Pereyra, inclusive, ainda é pauta no Santos. A diretoria aumentou a proposta pelo jogador e deu prazo limite para resposta nesta terça-feira.