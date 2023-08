SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol advertiu o Flamengo baseado em três artigos do Manual de Clubes da entidade, após o duelo com o Olimpia, pelas oitavas de final da Libertadores. Um deles trata sobre o estado do gramado do Maracanã.

A Conmebol divulgou punições ao Rubro-Negro em documento publicado nesta terça-feira (22).

Um dos pontos citados como base foi o artigo foi o 4.3.1.2, que trata sobre o gramado.

"A superfície natural do campo de jogo deve ser de excelente qualidade, que permita alcançar parâmetros seguros de torção, tração, pique e rolagem da bola, entre outros, utilizados para a avaliação das condições de jogo, garantindo assim, não só a qualidade do espetáculo em termos de estética como também diminuindo o risco de lesões dos jogadores e árbitros", diz trecho.

O gramado do Maracanã está em meio a uma polêmica.

O estádio vai parar de receber jogos a partir do dia 26, e deve voltar a agenda apenas na final da Copa do Brasil.

A Conmebol multou o clube da Gávea em 10 mil dólares, cerca de R$ 49 mil, por "acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto pirotécnico

Os outros dois pontos citados nas advertência tratam da "marcação do campo de jogo" e na obrigatoriedade do jogador escolhido como melhor do jogo "realizar a Flash Interview adicional no FOP, com o backdrop da CONMEBOL ou do patrocinador correspondente, a qual terá uma duração máxima de 45 segundos".