SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Herói na vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Grêmio no último domingo (20), Julio Furch deu entrevista nesta quarta (23), no CT Rei Pelé.

Dupla com Marcos Leonardo: "É uma questão de responsabilidade do técnico. Não somos das mesmas características, então acho que sim, podemos fazer uma grande dupla".

Festa da torcida: "Fazia muito tempo que não via um recebimento assim. No México também são apaixonados e fomos recebidos assim em final, mas em partida de liga normal foi a maior recepção".

Importância do gol: "É um gol muito emocionante, que deu um grande respiro a todos. que nos ajuda a trabalhar diferente nessa semana. Fiz gol em finais, agora esse, e são os mais importantes. Os que definem campeonatos são mais importantes e espero fazer assim, gritar gol como gritei no outro dia. Adoro gritar gols e é um grande desabafo para os atacantes".

Adaptação e memes no Twitter

"O primeiro gol, sobre a comemoração, é diferente. É a história do gol. O primeiro que eu fiz numa nova camisa, é especial. Por tudo que vinha acontecendo, pela necessidade de vitória. Isso desatou uma fúria em mim, em meus companheiros, precisávamos dos três pontos no estádio cheio".

"Tratamos de fazer o melhor com qualquer técnico, queremos sair dessa situação, ganhar jogos, deixar tudo nos treinos. Sempre tentamos fazer as coisas bem".

Festa da torcida e quantas vezes viu o gol

"Muitas [vezes]. É especial o primeiro gol, por uma jogada rara, com poucos minutos para fazer algo no campo. Saiu uma jogada inesperada, que poucas vezes se vê no futebol. Estou muito feliz por viver esse momento, que foi muito emotivo para todos".

Importância defensiva e ser reserva

"Todos se preparam para o momento. Eu sempre usei essa frase. Aproveito todos os momentos no time, sejam 90, 10 ou 5 minutos. Vim para ajudar. Sendo defensivo também, no tema do ataque também. Os primeiros defensores são os atacantes, e com pressão podemos roubar ou ao menos exigir do rival para facilitar a defesa. Quero jogar, claro, vim para somar o máximo de minutos possíveis, mas entendo a situação que estamos. Vim para ajudar nos minutos que terei, se vierem gols também. Só quero ajudar e fazer bem à equipe".

Estilo do futebol argentino, mexicano e brasileiro

"O argentino e brasileiro são muito parecidos, na intensidade, os jovens que estão no campo, de muita projeção e fazem bem ao futebol. São os principais jogadores que depois vão para as principais ligas. No México diferente, não que seja pior. O México se vive como show, espetáculo, é lindo estar no campo porque a torcida desfruta muito. Aqui são todos muito apaixonados, o futebol é um estilo de vida, uma religião. É uma das maiores diferenças. Sobre futebol, muda técnica, intensidade, mas as três ligas são competitivas".

Soteldo e adaptação

"A adaptação tem sido boa, entendendo o português. Nunca me custou muito na carreira, sou de um povo pequeno e vivi coisas grandes em outros países. Não sou de falar muito, mas trato de fazer o melhor nos treinos e jogos, focado, concentrado, sendo responsável. É uma das principais qualidades. Rodrigo Fernández, Mendoza... Têm me ajudado muito, João Basso também. Compartilhamos um tempo no hotel, na concentração, e eles me ajudaram muito".

"Eu vi que o Soteldo olhou para os lados e pensei que ele tinha que me ver. E ele já tinha visto, me confessou depois. No final, ele me olhou, confirmou que eu vinha do lado dele e me passou. Nunca pensou em definir, sempre teve em mente o passe. E agradeço, foi um gesto lindo a assistência".

Importância do gol

Diferenças para o Marcos Leonardo

"Trato de fazer o mesmo do Marcos Leonardo, ele é mais explosivo, com mais velocidade no curto. Me adapto ao que precisa a equipe. Gosto de criar jogadas, associar com o meio-campo. E Marcos talvez seja mais pulsante no final, com boas diagonais. O gol que fez outro dia é uma diagonal linda para criar espaço e definir. É uma das principais qualidades. Somos um pouco diferentes, mas trato de fazer o que o técnico pede e mais ou menos o mesmo do Marcos".

Concorrência com Marcos Leonardo x jogar junto

"É uma questão de responsabilidade do técnico. Não somos das mesmas características, então acho que sim, podemos fazer uma grande dupla. Tem qualidade impressionante, muito futuro, e adoraria ajudá-lo. Com os anos que tenho no futebol, ter uma dupla ao lado é lindo e fazer uma boa dupla seria bom para os dois, nos ajudando mutuamente e fazendo o melhor para o time. Se segue com essa formação, será uma luta saudável pela vaga".

Reunião entre os jogadores e vestiário após a vitória

"Fizemos um ponto de mudança. Depois de uma primeira parte ruim, começaria um novo campeonato de 19 rodadas, agora 18. A derrota com Fortaleza foi dura para todos, sofremos porque foi diferente do que a equipe estava sendo em campo. Fortalecer pensamentos, união, que todos olhem para o mesmo lado, e esquecer os maus momentos. Foi reforçar isso, todos falaram, para ver se alguém tinha algum incômodo. Todos olharam para o mesmo lado, mirando o melhor para o clube. Sofremos, nossa família sofre, e precisávamos deixar para trás. A partir de agora viver momentos bonitos como no domingo".