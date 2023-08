RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Um ato da torcida do Fluminense para apoiar o elenco à véspera do duelo com o Olimpia, pelas quartas de final da Libertadores, terminou com uma invasão ao CT Carlos Castilho, nesta quarta-feira (23).

Os tricolores foram à porta do CT, que fica em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio, para incentivar o grupo antes do jogo decisivo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o grupo a caminho do local, com bandeirões e sob cantos de arquibancada.

"Apoio total e incondicional! Amanhã é dia de decisão", dizia a legenda de uma página voltada aos tricolores.

Os torcedores, porém, foram impedidos de entrar no CT. Diante da negativa, houve a invasão. A informação foi publicada, primeiramente, pelo "ge".

Em outro vídeo, é possível ver os torcedores já dentro do local e cantando músicas que são comuns em dia de jogos.

Os torcedores acabaram sendo retirados do centro de treinamento.

O Fluminense enfrenta o Olimpia nesta quinta-feira (24), no Maracanã, no primeiro confronto na briga por vaga nas semifinais.