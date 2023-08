SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após mais de cinco anos incluindo categorias de base e futebol profissional, Adson oficialmente não é mais jogador do Corinthians.

O Nantes anunciou nesta quarta-feira (23) a contratação do atacante de 22 anos. Adson já havia se despedido da torcida do Corinthians horas antes, com publicação nas redes sociais.

O valor total da transferência gira em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões), como informou o UOL anteriormente. O Corinthians permanece com 20% dos direitos do jogador.

Adson vestirá a camisa 20 do Nantes. Em seu texto de apresentação, o clube define o atacante brasileiro como "pequeno, rodopiante e contundente", destacando também sua versatilidade.

Adson se juntará aos brasileiros Douglas Augusto e Marquinhos no Nantes. O primeiro, volante, teve passagem pelo Corinthians entre 2018 e 2019. O segundo, atacante, foi revelado pelo São Paulo e está emprestado pelo Arsenal.

Adson deixa o Corinthians com 13 gols marcados em 114 partidas como profissional. Na atual temporada, o atacante foi frequentemente utilizado por todos os treinadores que passaram pelo clube, sendo escalado como titular em 30 ocasiões e entrando posteriormente em outras 11.