PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Durante o período sem clube, Juan Cazares investiu pesado em treinamento. Sob orientação do fisiculturista e educador físico João Luiz Carvalho, o equatoriano ficou fortão e chegou ao América-MG melhor do que em muitos momentos da carreira.

Cazares disputou sua última partida em junho, pelo Independiente. Seu vínculo no clube argentino acabou no fim daquele mês e desde o retorno ao Brasil, ele treina em uma academia de Belo Horizonte.

Além de profissional de educação física, João é sete vezes campeão de fisiculturismo Classic Physique, foi segundo melhor atleta do Muscular Men's Physique 2023 e é atual vice campeão do Mister Universo nacional.

Foram atividades diárias que atenderam todas as necessidades do atleta, além de acompanhamento nutricional, que mudaram o 'shape' de Cazares. Com 31 anos, medindo 1,71, ele chegou a 69 kg e percentual de gordura de 7.2%.

"Fizemos um treinamento de cinco semanas, ajustamos o percentual de gordura com alimentação e treino. Como ele é atleta e já conheço a resposta muscular dele, fica mais fácil de manipular isso, e a cada semana dávamos um estímulo diferente. Eu tenho certeza que ele vai jogar muito no América-MG. A potência do chute dele hoje é comparável a do Hulk. Ele teve um ótimo aumento de força, e isso também previne lesões, traz longevidade", afirma João Luiz Carvalho.

EXPERIÊNCIA COM ATLETAS

João começou a treinar o jogador em 2019, quando ele jogava pelo Atlético-MG.

A rotina teve diversas interrupções e ocorria, normalmente nos períodos de férias, para que ele se apresentasse bem aos clubes. A condição física recebeu elogios no América-MG.

João também trabalha com o lateral Renzo Saravia, do Atlético-MG, que ganhou 5 kg de massa muscular recentemente e catapultou seu rendimento físico.

Vários treinos de Cazares foram publicados pelo fisiculturista nas redes sociais e viralizaram entre torcedores.

"Não tenho dúvida que o treinamento dele influenciou na ida para o América-MG. Nós somos o reflexo do nosso corpo, do nosso mundo emocional. A atleta está sempre voltado pro alto rendimento. Essa dinâmica influenciou na decisão do América. Se ele não estivesse bem, os treinos não teriam viralizado", diz João Luiz.

ALÉM DO CORPO

Segundo João, as atividades vão além de simplesmente trabalhar os músculos. O treinamento de musculação específico e com acompanhamento correto também traz benefícios para a mente e pode ter contribuído nesta nova fase da vida de Cazares, anunciado pelo América-MG em vínculo até o fim do ano com cláusulas de produtividade.

Outro aspecto que relevante no treinamento de musculação para atletas de futebol é a confiança. Ao perceber o ganho de massa muscular, o jogador não quer perder e se sente melhor até sob ponto de vista estético.

"Quanto mais massa muscular o atleta ganha, o aspecto visual do corpo muda e ele não quer perder isso. Também está ligado à estética, ao prazer, o bem-estar", acrescentou.

EXEMPLO PARA CLUBES E JOGADORES

O treino específico de musculação deveria ser melhor analisado por clubes e jogadores de futebol, na opinião de João. Um treinamento bem organizado e conduzido, como ocorre muitas vezes na Europa, traria muitos benefícios ao futebol nacional.

Entre os atletas, exemplos como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Zé Roberto [que também treinou com um fisiculturista] deixam claro como a musculação aumenta a longevidade do jogador.

"A musculação é a base de qualquer esporte de alto rendimento. Não sei porque no sistema cultural brasileiro os clubes não levam isso em consideração. Temos o Cristiano Ronaldo como parâmetro, com 38 anos e jogando em alto nível. Faz treinamentos de musculação todos os dias. O Ibrahimovic jogou até quando jogou, sempre aliado da musculação. O Zé Roberto tem o corpo que fala por si, poderia jogar até hoje. É uma cultura muito forte na Europa, o Bayern de Munique é um grande exemplo", encerrou.