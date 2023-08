SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A goleada do Palmeiras sobre o Deportivo Pereira foi especialmente marcante para o meia Raphael Veiga.

Veiga alcançou a marca de 250 jogos com a camisa alviverde. O meia foi contratado pelo Palmeiras em 2017, passou a temporada seguinte emprestado ao Athletico e desde então utiliza a camisa 23 do clube paulista. Ele é o 57º jogador que mais representou a equipe na história.

Veiga coroou o número expressivo com mais um gol. Ele abriu o placar, de pênalti, na vitória por 4 a 0 fora de casa, encaminhando vaga na semifinal da Libertadores pela quarta edição consecutiva.

O gol de pênalti fez Veiga ultrapassar a marca de um meia histórico do Palmeiras. Com 79 bolas na rede em sua trajetória no clube, ele tem uma a mais que Alex, com 78.

O camisa 23 é o sétimo meio-campista com mais gols na história alviverde, segundo dados do próprio clube. O próximo na lista é Jorginho Putinatti, com 95. Ademir da Guia lidera o ranking de maneira isolada, com 155.

Na artilharia sem levar em conta a posição, Veiga é 28º na história do Palmeiras. Dudu é o único do atual elenco com mais bolas na rede que o meio-campista, com 88 (22º no ranking).

Os números de Veiga nesta temporada também são expressivos. Ele é o artilheiro do Palmeiras em 2023 com 15 gols, dois a mais que Rony.