SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mohamed Salah pode se juntar aos grandes nomes do futebol e se tornar o mais novo jogador a defender uma equipe da Arábia Saudita.

O jogador do Liverpool teria aceitado a proposta do Al Ittihad de mais de R$ 1 bilhão. A informação é da principal rede de TV do Oriente Médio, 'BeIN Sports'.

A equipe, inclusive, é a mesma que fechou a contratação do atacante Benzema e os volantes Fabinho e Kanté.

O negócio ainda depende de um acordo entre o time saudita e o Liverpool, apesar do 'ok' de Salah.

O Al Ittihad poderia pagar ao Liverpool até 100 milhões de euros, cerca de R$ 527 milhões para ter o egípcio. A informação é do jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport'.

A equipe saudita ainda teria oferecido 200 milhões de euros, algo em torno de R$ 1,05 bilhão por três anos de contrato.

Um salário desse renderia cerca de 66 milhões de euros cerca de R$ 347 milhões por temporada ao jogador.

Salah renovou seu contrato com o Liverpool há um ano por mais três temporadas, até 2025.

O time inglês não teria a intenção de vender o atacante, o que poderia dificultar o negócio.

