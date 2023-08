SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bárbara Domingos alcançou um feito histórico para o esporte brasileiro nesta quinta-feira (24) em Valência (Espanha). Ela terminou a fase de classificação do Mundial de Ginástica Rítmica entre as 18 primeiras, em 14º lugar, e assegurou vaga para competir nos Jogos Olímpicos de Paris, no ano que vem. Geovanna Santos bateu na trave, em 21º. Se tivesse feito uma apresentação limpa hoje, teria alcançado o objetivo.

Esta é a primeira vez que o Brasil se classifica aos Jogos Olímpicos na GR individual. Natália Gaudio competiu na Rio-2016, mas como convidada pelo fato de o Brasil ser o país-sede, terminando na 23ª colocação.

Em 2021, Bárbara, mais conhecida como Babi, já havia se tornado a primeira brasileira em uma final mundial no individual geral, avançando em 13º lugar, uma enorme evolução na comparação com o antigo recorde: o 31º lugar em 2019, dela mesma. Agora, ela classificou o Brasil aos Jogos de Paris e, por critério da confederação, será a convocada para usufruir da vaga.

Bárbara, que não teve boa apresentação no arco, ontem, fez três séries com notas acima de 30 pontos. Tirou 32,100 na bola, ainda ontem, e hoje foi muito bem tanto nas maças (31,700) quanto na fita (30,700). Como valem as três melhores notas, a do arco foi descartada e ela terminou com 94,500 pontos. Ela inda se classificou, em oitavo, para a final do aparelho maças, que será ainda hoje, mais tarde.

Já Geovanna, a Jojô, que havia ido muito bem ontem, com 32,150 no arco e 31,800 na bola, cometeu penalidades graves nas duas séries de hoje, derrubando os aparelhos. Recebeu 27,300 nas maças (nota que foi descartada) e 28,050 na fita. Terminou com 92,000, a 1,400 da vaga.

O Mundial deste ano distribuiu 14 vagas olímpicas individuais, a partir do resultado da fase de classificação. Sofia Raffaeli, da Itália, Darja Varfolomeev, da Alemanha, e Stiliana Nikolova, da Bulgária, já tinham vaga pelo pódio do Mundial pasasdo e não entram na distribuição, mesmo caso da francesa Helene Karbanov, cujo país, sede dos Jogos de 2024, já estava classificado.

Com isso, era necessário ficar entre as 18 primeiras para ir à Olimpíada. Babi conseguiu isso, em 14º, enquanto Jojô terminou em 21º, fora da zona de classificação. Isso não significa, porém, o fim da linha para ela, que ainda pode conquistar a vaga continental pelo Campeonato Pan-Americano do ano que vem.

Atual vice-campeã (ficou atrás de Babi este ano), é favorita ao feito, mas terá a concorrência de Maria Eduarda Alexandre, brasileira de 16 anos que foi preterida na escalação para o Mundial, mas deve disputar o Pan. Entre o restante do continente, a melhor da qualificação foi EvitaGriskenas, dos EUA, com 91,000, um ponto atrás de Geovanna.

O Mundial continua amanhã (25), com as apresentações no conjunto. São cinco vagas em jogo para a Olimpíada, mas Bulgária, Israel e Espanha já estão classificadas, assim como a França. Na prática, quem ficar no top8 estará garantido. O Brasil tem a expectativa de entrar com folga. Uma das cinco melhores equipes do mundo, o conjunto brasileiro sonha com medalha.