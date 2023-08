SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo era engolido pela LDU e perdia por 2 a 0 até a parte final do 2° tempo, mas Lucas diminuiu o prejuízo na altitude de 2.800 metros de Quito e, com o 2 a 1 após apito final, renovou a esperança de classificação brasileira na semifinal da Sul-Americana, nesta quinta-feira (24). Jhojan Julio, ex-Santos, e Ibarra, foram os outros autores dos gols da partida.

O resultado tira uma invencibilidade de quatro jogos da equipe de Dorival Júnior, que agora precisa tirar uma desvantagem de ao menos dois gols para sonhar com a classificação no torneio da Conmebol.

LDU e São Paulo voltam a jogar na outra quinta (31) e, em caso de empate no placar agregado, a disputa vai para os pênaltis. Quem avançar encara Botafogo ou Defensa y Justicia.

COMO FOI O JOGO

Os equatorianos dominaram o 1° tempo do início ao fim. Jhojan Julio e Ibarra marcaram sobre um quase nulo adversário, que não conseguiu chutar ao gol até a ida para os vestiários. Rafael evitou o pior ao protagonizar ao menos três boas defesas.

Na metade final, o São Paulo esboçou uma melhora em meio a um ritmo menor da LDU e marcou com Lucas, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1.

GOLS E DESTAQUES

Ex-Santos faz golaço. A LDU não tomou conhecimento dos brasileiros e abriu o placar ainda nos primeiros lances do duelo. Jhojan Julio, ex-meia do Santos, recebeu de Ibarra, passou por três são-paulinos e, ao ver Rafael saindo do gol, deu uma cavadinha e explodiu o estádio em Quito ao balançar as redes: 1 a 0.

Amasso equatoriano. Os mandantes não reduziram o ritmo e, antes dos dez minutos, tiveram duas chances claras para ampliar. Primeiro, Maurício Martínez obrigou o goleiro rival a trabalhar em chute cruzado e, na jogada seguinte, Guerrero ficou no quase após cruzamento de Ibarra pela ponta direita.

Ibarra amplia sofrimento paulista. Sufocando o São Paulo, a LDU chegou ao 2° gol com muita tranquilidade ainda na casa dos 24 minutos. Jhojan Julio ganhou no corpo a corpo com Rafinha e, com liberdade, encaixou lindo passe para Ibarra, que se infiltrou nas costas de Beraldo, deslocou Rafael e garantiu o 2 a 0.

Domínguez vira espectador. O goleiro dos donos da casa não fez uma defesa sequer até o intervalo. Experiente, Domínguez precisou trabalhar poucas vezes em bolas cruzadas para a área e, via de regra, assistiu ao duelo quase que como um espectador no Casa Blanca.

Dorival tenta reagir. O treinador do São Paulo, que havia perdido Beraldo por lesão nos acréscimos do 1° tempo, voltou para a etapa final com Luan no lugar de Gabriel Neves para bloquear as velozes investidas da LDU.

Lucas chuta. Em meio à diminuição do ritmo por parte dos equatorianos, a primeira finalização dos visitantes saiu aos seis minutos do 2° tempo, quando Lucas recebeu de Nestor e, mesmo fora da área, arriscou. A bola, no entanto, passou ao lado da meta defendida por Domínguez.

Mudanças e mais finalizações. Diante de uma pressão menor, Dorival sacou os exaustos Rato e Nestor e acionou, além de Michel Araújo, o atacante Luciano. Foi justamente o camisa 10 quem acendeu a equipe e assustou o goleiro da LDU em nova batida de longa distância - Calleri, de cabeça, também chegou perto de diminuir a vantagem.

Luciano dá bola doce, e Lucas não perdoa. O São Paulo transformou sua melhora em gol aos 35 minutos, quando Luciano arrancou pelo meio e achou Lucas em diagonal. O camisa 7, como um típico centroavante, superou Domínguez já na entrada da área e diminuiu: 2 a 1.

Rafael evita o pior. Já nos acréscimos, o goleiro brasileiro ainda evitou o terceiro gol da LDU ao espalmar um chute forte de Quiñónez, coroando uma grande exibição individual antes do apito final.

Estádio: Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (EQU)

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon Leon (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartões amarelos: Rafinha, Beraldo, Luan (SPO)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Jhojan Julio (LDU), aos 2 min do 1° tempo; Ibarra (LDU), aos 24 min do 1° tempo; Lucas (SPO), aos 35 min do 2° tempo

LDU

Domínguez; Quintero, Adé, Rodríguez e Quiñónez; Piovi, Maurício Martínez (Alvarado), González, Ibarra (Alzugaray) e Jhojan Julio; Paolo Guerrero (Angulo). T.: Luis Zubeldía

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo (Alan Franco) e Welington; Gabriel Neves (Luan), Alisson (James Rodríguez), Nestor (Michel Araújo) e Wellington Rato (Luciano); Lucas e Calleri. T.: Dorival Júnior