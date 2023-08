SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - James Rodríguez, Lucas, Luciano e Calleri vão engatar uma sequência juntos no São Paulo? Para Dorival Júnior, o momento atual ainda não é o ideal.

QUARTETO É TALENTOSO, MAS...

Os jogadores atuaram juntos por cerca de 15 minutos nesta quinta-feira (24), quando o time paulista perdeu para a LDU por 2 a 1 na ida das quartas de final da Sul-Americana.

Curiosamente, o único gol do São Paulo no duelo saiu com o quarteto em campo -e com participação direta de dois deles.

Na ocasião, Luciano achou um lindo passe para Lucas, que fez as vezes de centroavante e diminuiu a desvantagem brasileira na altitude de Quito.

Os 15 minutos do "quarteto mágico", no entanto, não devem se transformar em 90 tão cedo, conforme explicado por Dorival em entrevista coletiva.

James, Lucas, Luciano e Calleri juntos, na opinião do treinador, tiram parte da profundidade da equipe ?diferente do que acontece quando atletas mais velozes, como Wellington Rato e Michel Araújo, atuam.

"Temos que ter calma, tudo vem sendo construído com tranquilidade desde a nossa chegada. Estamos buscando um melhor condicionamento a todos eles e um reposicionamento. São jogadores com características muito semelhantes, e perdemos um pouco de profundidade quando todos estão juntos. Temos que trabalhar para que isso não seja um empecilho", afirmou Dorival.

Além da "profundidade" e das outras opções, a condição física é outro obstáculo para o torcedor que quer o quarteto nos gramados. James Rodríguez tem 32 anos e ainda não está 100% inteiro, enquanto Calleri sofreu com recentes lesões.

Com ou sem os quatro, o São Paulo encara o América-MG antes de decidir a vaga com a LDU na semana que vem. Os comandados de Dorival Júnior entram em campo em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (27).