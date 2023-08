A torcida do Atlético Mineiro esgotou em cerca de uma hora, os 30 mil ingressos colocados à venda para o primeiro jogo oficial do clube na Arena MRV. A partida, válida pela 21ª rodada do Brasileirão, acontece neste domingo (27), às 16h, contra o Santos.

Dos 30 mil ingressos disponibilizados para a partida, 21 mil foram direcionados para a venda e os outros nove mil para os públicos com presença garantida, como donos de cadeiras, camarotes e compradores de ingresso do BH Festival, segundo informações do site oficial do clube.

Ainda, de acordo com a instituição, o Atlético possui, atualmente, quase 85 mil sócios Galo Na Veia. Somente no momento da abertura das vendas, havia, na fila virtual, mais de 30 mil pessoas interessadas em adquirir ingressos para a primeira partida oficial do Clube na Arena MRV.

A Arena MRV possui capacidade para 46mil pessoas. O estádio ainda não opera com a capacidade máxima e o clube informou que espera operar com a capacidade total da Arena o quanto antes, para poder contemplar mais sócios e receber o maior número possível de torcedores em seu novo estádio.