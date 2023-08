SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O canoísta brasileiro Isaquias Queiroz , 31, terminou na posição sexta posição a final da prova C1 1000 masculina do Mundial de Canoagem de Velocidade, neste sábado (26), em Duisburg, na Alemanha, com um tempo de 3min48s860.

Com isso, não garantiu vaga para a Olimpíada de Paris-2024 --os cinco melhores colocados na prova se qualificam. Há ainda provas continentais onde o brasileiro pode conquistar uma chance de disputar mais um pódio --detentor de quatro medalhas olímpicas, Isaquias tenta ir a Paris em busca de empatar ou superar os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, os únicos brasileiros com cinco.

Levaram o pódio tcheco Martin Fuksa, com 3min45s124; o romeno Catalin Chirila, com 3min45s958 e o alemão Sebastian Brendel com 3min46s581. Em quarto, ficou o polonês Wiktor Glazunow, com 3min46s605. À frente do brasileiro, o húngaro Balazs Adolf terminou a prova com 3min47s828.

O brasileiro iniciou a prova forte, concluindo a primeira parcial em terceiro, atrás de Balazs e Chirila. No entanto, logo perdeu ritmo, ficando mais atrás na marca dos 500 m e 250 m. Apesar de um esforço no último quarto, terminou 1s032 atrás do húngaro.

Isaquias já ganhou o Mundial outras sete vezes e soma 14 medalhas.

O atleta baiano volta às raias nesta manhã, às 10h44, para as semifinais da categoria C2 500, ao lado de Jacky Godmann, também parceiro nas Olimpíadas de Tóquio. Se avançarem, a final acontece neste domingo (27) de manhã, em horário a ser definido.

Na categoria C2 500, as oito equipes mais rápidas --são nove pares na final-- também garantem vaga nos próximos Jogos Olímpicos. No total, são disputadas em Duisburg 162 cotas olímpicas de canoagem de velocidade e slalom.

As vagas olímpicas são atribuídas aos comitês olímpicos nacionais, e não aos atletas especificamente.

Na parananoagem, o Brasil conquistou uma dobradinha no pódio com Fernando Rufino de Paulo e Igor Alex Tofalini em primeiro e segundo lugar, respectivamente, na categoria VL2 200. O americano Steven Haxon ficou com o bronze.

As provas de canoagem nas Olimpíadas acontecem de 6 a 10 de agosto de 2024, em Vaires-sur-Marne. As da paracanoagem serão disputadas em 28 de agosto a 8 de setembro do ano que vem.