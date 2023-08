SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O armador Raul Neto, o Raulzinho, sofreu uma lesão no joelho na estreia do Brasil na Copa do Mundo de Basquete e está fora da competição.

Raulzinho lesionou o tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida contra o Irã, abertura do Grupo G.

A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Basquete.

O armador do Clevelando Cavaliers deixou a quadra com semblante abatido, preocupado com a gravidade da lesão, confirmada em exame de ressonância magnética.

Raulzinho tinha oito pontos, quatro assistências e dois rebotes no momento da lesão.

O Brasil atropelou o Irã e venceu por um sonoro placar de 100 a 59, com destaque para a atuação de Bruno Caboclo.

A seleção brasileira enfrenta a Espanha na segunda-feira (28), às 10h30.