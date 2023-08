SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia após o surpreendente discurso do então presidente da Federação Espanhola de Futebol, 11 membros da comissão técnica pediram demissão e assinaram uma carta condenando Luis Rubiales e apoiando as jogadoras.

Com a pressão em cima de Rubiales após o episódio do beijo forçado na premiação da Copa do Mundo, era esperado que ele renunciasse ao cargo na última sexta, o que não aconteceu.

Pelo contrário, o presidente acusou o 'falso feminismo' e foi aplaudido por parte do público.

A atitude foi vista com maus olhos por parte da comissão técnica da seleção, que neste sábado pediu demissão e ainda soltou uma carta de apoio às jogadoras e dizendo não concordar em nada que represente o presidente.

Na última sexta, após o discurso do 'fico' de Rubiales, todas as 23 campeãs do mundo assinaram uma carta de repúdio pelos comportamentos do presidente.

Além das 23, mais jogadoras federadas e com passagem pela seleção também assinaram e todas se prontificaram a não jogarem pela Espanha até os dirigentes atuais saírem de seus postos.

A Federação respondeu respeitando o direito de protesto, mas lembrando que é obrigação de qualquer jogadora federada se apresentar à seleção do país.

Após a carta das jogadoras, a Fifa abriu uma suspensão para investigar o presidente Rubiales. Por 90 dias, ele vai ficar afastado do cargo enquanto a Comitê Disciplinar da Fifa abre o processo e averigua a situação do dirigente.

Neste sábado, além de comunicar a demissão, 11 membros da comissão técnica de Jorge Vilda reforçaram não compactuar com as atitudes de Rubiales. A seguir, uma parte da carta:

"Os abaixo assinados expressam a sua mais firme e enfática condenação à conduta demonstrada pelo presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luis Manuel Rubiales Béjar, com a jogadora da Seleção Nacional Feminina, Jennifer Hermoso.

Após a Assembleia Geral Extraordinária da Real Federação Espanhola de Futebol, realizada no dia 25 de agosto de 2023, na qual o presidente da RFEF não apresentou a sua demissão e na qual apresentou uma história que não reflete de forma alguma qualquer dos sentimentos da referida jogadora, que afirmou expressamente sentir-se "vítima de agressão", esta parte da Comissão Técnica apoia a jogadora Jennifer Hermoso, endossando a versão por ela oferecida. Acrescentando o inconveniente de ter que necessariamente comparecer à referida assembleia do dia 25 de agosto, na qual, além disso, ocorreu um acontecimento particularmente doloroso para esta comissão técnica, uma vez que várias das integrantes femininas da comissão técnica foram obrigadas a vestir na primeira fila , expondo sua imagem e tentando fazer com que a sociedade e os jogadores entendam.

Esta parte da Equipa Técnica manifesta o seu apoio ao comunicado divulgado pelas jogadoras da Selecção Nacional Feminina de Futebol, em referência às referidas acções e declarações do presidente da RFEF, e mais especificamente às declarações públicas proferidas pelo jogadora Jenni Hermoso."