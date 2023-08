SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil teve bons momentos na partida, mas não resistiu diante da Espanha na segunda rodada da Copa do Mundo de basquete. A equipe cometeu erros com a bola, teve aproveitamento ruim nos tiros de longa distância e acabou perdendo por 96 a 78 para os campeões mundiais na Indonesia Arena, em Jacarta, na Indonésia.

O resultado obriga o time verde-amarelo a vencer a Costa do Marfim, na próxima quarta-feira (30), também em Jacarta, para avançar à fase seguinte da competição. Caso confirme o favoritismo diante da formação africana, vai junto com a Espanha para novo grupo, com os já classificados Canadá e Letônia.

Com ótima participação do ala-pivô Bruno Caboclo, a seleção brasileira começou bem e teve vantagem de 22 a 21 no primeiro quarto. No segundo, porém, começou a cometer os desperdícios de bola que lhe custariam caro ?terminou o jogo com 16, cinco deles de Georginho? e foi para o intervalo em oito pontos de desvantagem.

Houve equilíbrio na parcial seguinte, e apenas cinco pontos separavam os times no início do quarto período. Aí, quase tudo deu errado para os comandados de Gustavo de Conti, que perderam bolas e tiveram enorme dificuldade nos arremessos de três pontos. O aproveitamento nessas bolas foi de 27%, contra 42% dos espanhóis.

A Espanha contou com uma defesa firme no garrafão e um ataque bem distribuído. O jovem armador Juan Núñez teve boa atuação, com 13 pontos, sete rebotes e cinco assistências. Caboclo foi o destaque do Brasil, com 15 pontos e 11 rebotes, insuficientes para evitar um placar que pode ser problemático para a sequência do torneio.

Os resultados da primeira fase são levados para a segunda. E o saldo de pontos é critério de desempate. A equipe brasileira, que venceu o Irã por 100 a 59 na estreia, agora tem saldo de 23. A ideia é buscar um bom resultado diante da Costa do Marfim e recuperar a confiança antes dos esperados duros confrontos da próxima fase.