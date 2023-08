RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Arrascaeta se tornou dúvida no Flamengo para a final da Copa do Brasil, contra o São Paulo.

O time rubro-Negro confirmou que o camisa 14 e o atacante Luiz Araújo têm "lesão no bíceps femural da perna esquerda".

No caso do uruguaio, a lesão foi traumática. Ele esticou a perna, mas houve uma "alavanca" na disputa da jogada.

Inicialmente, trabalha-se com um período de recuperação de quatro a seis semanas.

As partidas da decisão da Copa do Brasil acontecem nos dias 17 e 24 do próximo mês. O sorteio dos mandos acontece hoje.