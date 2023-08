RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pilotos que participaram da corrida Moto1000 GP, onde neste domingo (27) dois pilotos morreram, classificaram o acidente como uma fatalidade em entrevista para o UOL.

"A modalidade obedece todos os procedimentos internacionais estabelecidos, e também possui um dos melhores, senão, o melhor, corpo clínico para tal função. Foi uma fatalidade que infelizmente aconteceu", disse Pablo Flores Nunes.

"Foi uma fatalidade esse acidente. A organização investiu em diversas barreiras de proteção, porém esse tipo de fatalidade em que o piloto cai e continua dentro da pista, já aconteceu em campeonatos mundiais, e não tem o que fazer numa situação dessa. Em muitos casos os pilotos conseguem desviar, mas como foi na primeira volta e as motos ainda estavam muito próximas, aconteceu o atropelamento" , disse Peri Cunha.

MORTES OCORRERAM NA PRIMEIRA VOLTA

André Veríssimo e Érico Veríssimo morreram logo na primeira volta do Moto1000GP, classe do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade.

André deslizou e caiu da moto após uma curva. Ele chegou a se levantar sinalizando a queda aos outros pilotos.

Érico veio a toda velocidade e não conseguiu desviar do companheiro, atropelando-o de forma violenta e também caindo na pista

Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. André e Érico não eram irmãos, apesar de terem os mesmos sobrenomes.

Em 18 de março, o piloto Leonardo Mascarello, de 38 anos, também morreu no autódromo em um acidente durante as provas da 12ª edição do Track Day de motovelocidade.

"PADRÃO FIA"

O autódromo Zilmar Beux alega ter padrão FIA, principalmente, em três quesitos: as áreas de escape, a estrutura dos 36 boxes e o asfalto, com material utilizado em circuitos que recebem a Fórmula 1.

O autódromo foi criado em 1973 pelo sócio Zilmar Beux, que deu nome à pista. Ele acabou se tornando o terceiro autódromo do Brasil.

O autódromo Zilmar Beux é considerado o mais veloz do Brasil, e as médias de velocidade são superiores a 173 km/h.

Conhecida como "A Eau Rouge brasileira", a Curva do Bacião possui o maior raio do Brasil, com quase 300 metros de extensão.

A Prefeitura de Cascavel adquiriu a pista da Autódromo de Cascavel S.A. e fez uma série de melhorias. A pista recebe, principalmente, etapas de Stock Car e da Fórmula Truck.