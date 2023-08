SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lesão de Dudu forçará o técnico Abel Ferreira a repensar a estrutura do ataque do Palmeiras para o restante da temporada. Sem poder ir ao mercado, o treinador conta com pelo menos cinco opções para a preencher a vaga do camisa 7.

Breno Lopes e John John são os principais candidatos. Breno, inclusive, foi o substituto de Dudu no jogo contra o Vasco.

Endrick, Flaco López e Mayke surgem como alternativas, mas forçariam Abel a alterar os posicionamentos de Rony ou Artur.

Dudu rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito, teve lesão no menisco, e passará por cirurgia. O Palmeiras não divulgou a data da cirurgia ou prazo de recuperação.

BRENO LOPES E JOHN JOHN

Breno desponta como principal nome para a vaga de Dudu. O camisa 19 é constantemente usado por Abel Ferreira, normalmente no lugar do camisa 7.

Ele tem 43 jogos, quatro gols e apenas cinco jogos como titular. Mesmo assim, é considerado o 12º jogador do clube alviverde.

"O Breno talvez seja um dos jogadores que eu mais prejudico e que mais rendimento tem. Acredito que seja um dos jogadores que temos aqui que menos joga e que mais produz", disse Abel, em julho de 2023

John John por outro lado, ganhou espaço nos últimos jogos e também briga pelo posto. O jovem de 20 tem 25 partidas na temporada e ainda não balançou as redes.

A Cria da Academia esteve em campo em 13 dos últimos 15 jogos do Palmeiras, sendo sete delas como titular.

MUDANÇAS NO ATAQUE?

Os centroavantes Endrick e Flaco López também estão à disposição de Abel Ferreira, mas forçariam uma troca no posicionamento de Rony.

Caso opte por um deles, o treinador precisaria deslocar Rony para a lateral. O camisa 10, porém, é um dos pilares do esquema do português.

Endrick e Rony atuaram juntos no começo da temporada, mas o camisa 9 perdeu espaço, e não jogou em seis dos últimos oito jogos. No ano, ele tem 34 partidas e sete gols.

López já atuou mais recuado, mas não na beirada do campo. Ele, inclusive, chegou a marcar gols em quatro jogos consecutivos. No ano, são 28 jogos e cinco gols.

Abel pode ainda apostar no lateral-direito Mayke, que também atua como ponta naquele setor. No jogo contra o Deportivo Pereira, por exemplo, o camisa 12 foi titular e marcou um gol.

A escolha, porém, forçaria na troca de Artur para o lado esquerdo, setor ocupado por Dudu em grande parte da temporada.

OUTROS NOMES DA BASE

Luis Guilherme se recupera de um estiramento na coxa direita e não tem prazo para retornar.

Já Kevin integra o elenco profissional, mas ainda não estreou. E, pelo discurso de Abel após vitória sobre o Vasco, não tem previsão para entrar em campo.

"Por questões de hierarquia e de trabalho [entrou o Breno Lopes e não o Kevin]. Kevin treina conosco e joga no sub-20. Não achei que era o contexto de jogo para ele", disse Abel.