SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Julio Casares aproveitou a ida à sede da CBF, no Rio de Janeiro, para o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, para se reunir e estreitar relações com a cúpula da entidade antes da cerimônia. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também esteve presente.

O mandatário se reuniu antes e depois do sorteio com lideranças da entidade máxima do futebol brasileiro. Casares esteve com o presidente da CBF Ednaldo Rodrigues e o presidente da Comissão de Arbitragem Wilson Seneme.

Ainda antes da definição do Morumbi como casa da segunda partida, Casares já tinha tratado de fatores logísticos dos jogos finais e também do sorteio com a cúpula. O presidente são-paulino voltou a se reunir após a cerimônia para afinar detalhes dos jogos.

Casares também falou com a CBF sobre a arbitragem ainda a ser definida para o duelo final. Recentemente, o São Paulo enviou ofício à entidade reclamando da linha traçada pelo VAR justamente no jogo contra o Flamengo, pelo Brasileiro.