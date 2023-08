SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Murillo está prestes a se tornar o sexto jovem com idade olímpica formado pelo Corinthians a ser vendido pelo clube em 2023.

O defensor de 21 anos foi liberado nesta segunda-feira (28) para viajar à Inglaterra e assinar com o Nottingham Forest. Com isso, ele desfalca o time alvinegro no jogo desta quarta-feira (29) contra o Estudiantes, pela Sul-Americana, e não deve mais atuar pelo clube.

A diretoria corintiana aceitou a proposta de R$ 68,6 milhões por 80% dos direitos econômicos do jogador. A venda ainda pode render mais R$ 15,8 milhões em eventuais metas de rendimento a serem atingidas pelo atleta.

Antes dele, o clube já negociou Pedro, Gustavo Mantuan, Du Queiroz, Robert Renan e Adson neste ano ?todos com menos de 23 anos. Os quatro primeiros foram negociados com o Zenit, da Rússia, enquanto Adson foi para o Nantes, da França ?Pedro é o único que continua no clube, já que só reforçará o novo time em fevereiro de 2024, quando completará 18 anos.

O quinteto de Crias do Terrão rendeu cerca de R$ 84 milhões aos cofres do clube ?já Lucas Piton foi vendido ao Vasco no final de dezembro do ano passado. Du Queiroz e Robert Renan não movimentaram diretamente nenhum dinheiro, já que foram envolvidos na negociação pela vinda em definitivo de Yuri Alberto.

O Corinthians também vendeu Róger Guedes ao Al Rayyan, do Qatar, e Mateus Davó ao Cruzeiro. O ex-camisa 10 foi negociado por R$ 52 milhões, mas o clube embolsou cerca de R$ 20,8 mi porque detinha apenas 40% dos direitos econômicos do jogador.

AS VENDAS DE CRIAS DO CORINTHIANS EM 2023

Pedro (17 anos): R$ 46,7 milhões - Zenit

Gustavo Mantuan (22 anos): R$ 10,4 milhões - Zenit

Du Queiroz (23) e Robert Renan (19): Troca por Yuri Alberto, com o Zenit

Adson (22 anos): 27 milhões - Nantes

Murillo (21 anos): 68,8 6 milhões - encaminhado com o Nottingham Forest (Inglaterra)