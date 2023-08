PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City busca um meio-campista brasileiro nos últimos dias da janela de transferências. Matheus Nunes, do Wolverhampton, encantou Guardiola depois de recusar a seleção brasileira para atuar por Portugal.

Nascido no Rio de Janeiro, Matheus se mudou para Portugal com 13 anos. Antes dos Wolves, passou pelos portugueses Ericeirense, Estoril e Sporting.

Em 2021, ele foi chamado por Tite para jogos do Brasil pelas Eliminatórias para Copa do Mundo do Qatar, mas recusou a convocação.

A razão para rejeitar a amarelinha foi um contato do então treinador de Portugal, Fernando Santos.

Ele passou a fazer parte do grupo português, pelo qual disputou a última Copa do Mundo e é frequentemente convocado para seleção.

Falei com ambos treinadores e, depois de pensar muito, cheguei à conclusão de que era melhor jogar pela seleção portuguesa. Acho que vou ser mais feliz aqui. A minha família disse o mesmo. Foi uma decisão complicada, a mais complicada da minha carreira", disse Matheus Nunes.

MANCHESTER CITY É O DESTINO?

Depois do insucesso na tentativa de contratar Lucas Paquetá, o Manchester City corre contra o tempo para fechar com Nunes.

O desempenho do jogador pelo Wolves encantou o técnico Pep Guardiola, que espera contar com ele.

Segundo o jornal The Guardian, a primeira oferta do City foi de 47 milhões de libras (R$ 288,8 milhões na cotação atual), mas foi recusada.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em mercado internacional, o clube aumentou sua proposta para 60 milhões de euros (R$ 316,6 milhões na cotação atual).

A publicação britânica informou ainda que o jogador está disposto a se transferir e faltou a um treinamento para pressionar. Ele já teria, inclusive, acordo com o clube de Guardiola.

A janela de transferências na Inglaterra se fecha nesta sexta-feira (1º).