SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo recusou a proposta do Brentford, da Inglaterra, pelo lateral-esquerdo Welington. O clube brasileiro considera que a oferta não atinge o desejado e vê outros motivos para segurar o atleta.

POR QUE WELINGTON FICA?

A diretoria paulista não vendeu o jogador de 22 anos pelo "projeto esportivo". O clube trata os títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana como prioridade para os próximos meses.

A oferta do clube da Premier League foi de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 23,7 milhões) por 70% do atleta, que tem contrato em vigor até o fim de 2024.

O São Paulo quer valorizar Welington antes de novas propostas. O clube não tem urgências financeiras e prioriza o desempenho esportivo até o fim da temporada.

O lateral também é visto como um dos principais ativos do clube. Ele é formado na base da equipe e atua no profissional desde 2020.

FASE DECISIVA DA TEMPORADA

A necessidade também pesou na permanência, já que Caio Paulista, outro jogador da posição, está machucado. O São Paulo tem pela frente, além dos duelos eliminatórios da Copa do Brasil e da Sul-Americana, quase um turno inteiro de Campeonato Brasileiro para disputar.

O São Paulo até via com bons olhos uma negociação ainda nesta janela, mas foi justamente a lesão do companheiro que atrapalhou os planos. O clube projetava faturar sem perder um titular de Dorival e ainda conseguir, com a negociação, comprar Caio em definitivo por cerca de R$ 20 milhões -ele está emprestado pelo Fluminense.