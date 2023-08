SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cássio brilhou e foi um dos responsáveis por garantir a classificação do Corinthians na semifinal da Sul-Americana. A equipe venceu, com uma boa dose de drama, o Estudiantes nos pênaltis e manteve a supremacia alvinegra sobre times argentinos nas penalidades ?iniciada ainda com Dida.

O time brasileiro venceu suas quatro disputas de pênaltis contra times argentinos em torneios da Conmebol, segundo o Opta: duas vezes pela Libertadores e outras duas pela Sul-Americana.

Dida e Cássio participaram dessas decisões. Em 2000, o ex-goleiro pegou a cobrança de González e ajudou o Corinthians contra o Rosario Central a avançar para as quartas de final daquela Libertadores, que acabou vencida pelo Boca Juniors.

Já o atual camisa 12 brilhou três vezes em situações do tipo nos últimos anos. Em 2019, Cássio pegou dois pênaltis contra o Racing pela Sul-Americana e, no ano passado, se agigantou contra o Boca Juniors ?desta vez pela Libertadores? ao defender outros dois chutes nas penalidades.

Nesta terça-feira (29), o capitão do Corinthians apareceu de novo. Além de protagonizar ao menos cinco boas defesas durante os 90 minutos, ele superou Rollheiser e contou com a sorte, já que viu a bola carimbar suas traves seis vezes ao longo da decisão contra o Estudiantes.

MURALHAS ALVINEGRAS: O HISTÓRICO EM TORNEIOS CONMEBOL

- Rosario Central na Libertadores de 2000: Dida pegou uma cobrança

- Racing na Sul-Americana de 2019: Cássio pegou duas cobranças

- Boca na Libertadores de 2022: Cássio pegou duas cobranças

- Estudiantes na Sul-Americana de 2023: Cássio pegou uma cobrança