SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos segue movimentando a janela de transferências e contratou o oitavo reforço para o segundo semestre.

O Santos acertou com o atacante uruguaio Maximiliano Silvera, de 25 anos. Ele estava livre após passagem pelo Necaxa (México).

Silvera é centroavante, mas também pode atuar aberto pelos lados do campo, tanto na direita quanto na esquerda.

O time vê o jogador como aposta. Ele foi bem avaliado pelo técnico Diego Aguirre e o coordenador técnico Alexandre Gallo e chega para compor elenco.

Como não tem status de titular a princípio, Maximiliano Silvera deve assinar contrato curto. Ele se apresenta ao CT Rei Pelé nesta quarta-feira para exames médicos.

Silvera era normalmente reserva do Necaxa e também jogou no Juarez, do México, após ser revelado pelo Cerrito, do Uruguai. No Cerrito, ele foi artilheiro do campeonato.

A ideia é utilizar Maximiliano Silvera mais como atacante. Recentemente, o Santos improvisou Jean Lucas, João Lucas e Kevyson na função. Como centroavante, o clube tem Marcos Leonardo, Furch e Bruno Mezenga.

Ele é o oitavo reforço recente. Antes, chegaram o zagueiro João Basso, o lateral-direito Júnior Caiçara, o lateral-esquerdo Dodô, os meio-campistas Tomás Rincón, Jean Lucas e Nonato e o atacante Julio Furch.

OUTROS ALVOS

O grande sonho do Santos segue sendo o meia argentino Roberto Pereyra, ex-Udinese (Itália).

O Peixe tenta Pereyra há quatro meses, mas o jogador de 32 anos prioriza a permanência na Europa. A janela de transferências fecha nos principais países do Velho Continente no fim desta semana.

O Santos espera que Roberto Pereyra siga sem clube após o encerramento da janela. Dessa forma, a concorrência diminuiria. O clube elevou os valores várias vezes e chegou ao que o estafe do atleta pede.

FRUSTRAÇÃO

O Santos avaliou, mas não avançou na negociação com o meia Alan Soñora, dos Estados Unidos.

Vetado por Paulo Turra, Soñora foi reavaliado por Diego Aguirre e também não animou. Ele está livre após passagem pelo Juaréz, do México.

O provável veto santista frustra o armador, que estava muito entusiasmado com a possibilidade de jogar no clube de Pelé.

Durante o afastamento de Soteldo, inclusive, Soñora sonhou com a chance de vestir a camisa 10. O venezuelano foi reintegrado e reassumiu a numeração.