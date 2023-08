SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo viu o copo meio cheio e minimizou o sofrimento na classificação do Corinthians nos pênaltis à semifinal da Sul-Americana. No entanto, o time flertou com o perigo em campo e ficou muito próximo de outra eliminação em mata-mata.

O time alvinegro superou o Estudiantes nas penalidades por 3 a 2, após derrota por 1 a 0 na Argentina. O resultado no tempo regulamentar deixou tudo igual no agregado, já que o clube brasileiro venceu pelo placar mínimo na Neo Química Arena, e forçou a disputa por pênaltis.

Cássio e a trave tiveram destaque na partida. O goleiro e ídolo corintiano protagonizou diversas defesas e pegou uma cobrança na decisão, enquanto o poste foi carimbado, ao todo, seis vezes pelo adversário ? quatro nos noventa minutos e duas nos pênaltis.

Luxemburgo adotou discurso pragmático e disse que a estratégia "deu certo". "Classificamos. Errado é quando não consegue o resultado", afirmou.

"Temos um goleiro que pega pênalti e bons batedores. Sabíamos que íamos sofrer, mas estou feliz de estar no Corinthians e de levar à semifinal da Sul-Americana", disse Luxemburgo, na entrevista coletiva pós-jogo.

A classificação, porém, ficou por um fio desde o primeiro minuto da partida. Os argentinos marcaram com cerca de 52 segundos de bola rolando e encurralaram os visitantes.

O desfecho, por pouco, não foi igual ao da Copa do Brasil diante do rival São Paulo. Na semifinal do torneio nacional, o Corinthians também levava vantagem por ter vencido o primeiro jogo, em casa, por um gol de diferença, mas foi vazado na volta duas vezes, sofreu no Morumbi e não conseguiu reagir.

Uma segunda eliminação no intervalo de duas semanas seria um grande baque para o Corinthians em 2023. O clube, que foi eliminado precocemente no Paulistão, ficaria disputando até o final do ano apenas o Brasileiro ?com 25 pontos, a equipe está a 26 de distância do líder Botafogo.

O OUTRO LADO DO COPO

O Corinthians conquistou mais uma classificação nos pênaltis com Luxemburgo. O resultado, pelo lado positivo, mostra que a equipe consegue avançar de fase mesmo aos trancos e barrancos.

Foi assim em três oportunidades na Copa do Brasil, com a diferença que a equipe, em casa, reverteu placares para seguir vivo. Na terceira fase, o Corinthians se recuperou de um 2 a 0 contra o Remo e venceu nas penalidades. O mesmo aconteceu nas oitavas contra o Atlético-MG, e depois avançou diante do América, nas quartas, em nova virada.

Nas fases anteriores da Sul-Americana, o time conseguiu manter as vantagens no mata-mata. Os comandados por Luxemburgo bateram o Universitario-PER nos dois duelos dos playoffs. Depois, venceram o Newell's em casa e seguraram o empate na Argentina.

O Corinthians agora enfrentará um brasileiro na semifinal da Sul-Americana. A equipe vai enfrentar o vencedor de Fortaleza x América-MG ?o Leão do Pici venceu o primeiro jogo por 3 a 1, no Independência, e decide amanhã a vaga no Castelão.