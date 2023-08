SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O goleiro Bento, do Athletico, foi desconvocado da seleção brasileira por causa de uma lesão muscular. Lucas Perri, do Botafogo, foi chamado no lugar.

Bento teve uma lesão muscular na região posterior da coxa direita e não teria condições de enfrentar Bolívia e Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, pelas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Fernando Diniz, então, chamou Lucas Perri, que também é destaque do Brasileirão pelo Botafogo.

O Brasil já havia cortado Vini Jr por lesão muscular. Raphinha, do Barcelona, ficou com a vaga.

NOTA DA CFG

"O goleiro Bento, do Athletico Paranaense, foi desconvocado da Seleção Brasileira Principal. O médico da Seleção, Dr. Rodrigo Lasmar, entrou em contato com o departamento médico do clube, que enviou o laudo dos exames.

Foi atestada a lesão muscular na região posterior da coxa direita, que impede a presença do jogador nas duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026.

Para o lugar de Bento, o técnico Fernando Diniz convocou o goleiro Lucas Perri, do Botafogo".

