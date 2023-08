O JF Vôlei entrará em quadra para a disputa do Campeonato Mineiro de Vôlei masculino a partir do próximo sábado (3), em juiz de Fora. Entre as novidades desta temporada, está a transmissão ao vivo dos jogos da equipe disputados no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos pela JFTV – canal digital 35.1.

O time da cidade, que retornou aos torneios profissionais, irá disputar seis partidas em casa na primeira fase.“Nosso propósito é levar a toda a cidade o esporte, oportunizar o acesso. Acreditamos que, com isso, divulgamos o potencial da cidade no esporte de alto rendimento e valorizamos o esforço da equipe”, apontou o presidente da CMJF, Zé Márcio-Garotinho (PV), durante a apresentação da equipe, realizada no início do mês.

A estreia do JF Vôlei está agendada para o próximo sábado, 3, às 18h, contra o Minas Tênis Clube – que disputa a primeira divisão do voleibol nacional. Ao todo, seis equipes vão se enfrentar na primeira fase: além do JF Vôlei e do Minas, Sada Cruzeiro, Montes Claros América, Araguari e Monte Carmelo também compõem o grupo da competição. Os quatro primeiros colocados avançam para as semifinais.

Agenda dos jogos em Juiz de Fora. O JF Vôlei disputará seis jogos em casa na primeira fase, com transmissão ao vivo da JFTV pelo canal digital 35.1 e pelo YouTube.-

Sábado (2/9), às 18h — JF Vôlei x Minas Tênis Clube-

Domingo (3/9), às 16h — JF Vôlei x Minas Tênis Clube-

Sexta (29/9), às 20h — JF Vôlei x Sada Cruzeiro-

Quinta (5/10), às 19h30 — JF Vôlei x Montes Claros América -

Domingo (8/10), às 18h — JF Vôlei x Monte Carmelo-

Segunda (9/10), às 20h — JF Vôlei x Praia ClubeMais