SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras atuou com o regulamento debaixo do braço, empatou com o Deportivo Pereira por 0 a 0 no Allianz Parque e se garantiu na semifinal da Libertadores após a vantagem de quatro gols construída no jogo de ida sobre os colombianos.

É a quarta vez consecutiva que a equipe paulista fica entre os quatro sobreviventes do torneio da Conmebol. Em 2020 e 2021, o alviverde conquistou o título, e no ano passado caiu para o Athletico.

A classificação também faz o Palmeiras bater um novo recorde: é o brasileiro que mais vezes chegou à semifinal do torneio. Agora, são 11 participações, superando Grêmio e São Paulo, que acumulam dez cada.

Quem avançar de fase encara um argentino antes de uma possível final: Boca Juniors e Racing estão jogando pela outra vaga na semi ?Inter, Fluminense e Olimpia completam o outro lado da chave.

Antes disto, o Palmeiras volta suas atenções para o dérbi: neste domingo (3), a equipe tem clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga (Artur); Rony (Endrick) e Flaco López (Kevin). T.: Abel Ferreira

DEPORTIVO PEREIRA

Quintana; Monroy, Garcés, Quintero, Ramírez e Fory; Zuluaga, Murillo (Congo) e Bocanegra (Medina); Balboa (Perea) e Rodríguez (Valencia). T.: Alejandro Restrepo

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Angelo Hermosilla (CHI)

Cartões amarelos: Murillo, Bocanegra, Quintero (DPE)

Cartões vermelhos: Quintero (DPE)

Gols: não houve