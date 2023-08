SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A classificação do Palmeiras para as semifinais da Copa Libertadores deixou ainda mais dúvidas sobre quem será o substituto do atacante Dudu, que lesionou o joelho e só deve voltar ano que vem. O técnico Abel Ferreira preferiu driblar as interrogações. Segundo o português, a ausência do camisa 7 pode abrir espaço até para uma formação com quatro zagueiros.

Abel iniciou a partida contra o Deportivo Pereira com três zagueiros e Raphael Veiga deslocado para a ponta esquerda, com Rony e López dividindo o centro da área. A formação, porém, não funcionou, deixando um espaço no local habitualmente ocupado pelo camisa 7.

Depois, o português tentou López e Rony no setor, mas novamente sem sucesso. No segundo tempo, Vanderlan entrou com a missão de ocupar o lado esquerdo, mas foi pela direita que o Palmeiras encontrou as melhores oportunidades.

Já Abel Ferreira deixou claro que "ninguém substitui o Dudu" e que pode mudar a estrutura tática da equipe, adotando, inclusive, uma ideia de Pep Guardiola: "a minha função é arranjar soluções, e é isso que vamos fazer, com três zagueiros, até quatro, como já fez o Guardiola".

"Ninguém substitui o Dudu, porque só há um dele. [...] Posso jogar com Jhon Jhon, é um jogador que vem para dentro, ou com um ponta aberto. Farei em função daquilo que é melhor para a equipe", disse Abel, em entrevista coletiva.

ESCALAÇÃO COM TRÊS ZAGUEIROS

Enquanto muitos esperavam Breno Lopes ou John John na vaga de Dudu, Abel Ferreira escolheu uma formação com três zagueiros: Luan, Gustavo Gómez e Murilo. E Gómez admitiu que o time "administrou" a partida contra o Deportivo Pereira.

Questionado sobre o esquema, o treinador afirmou que "não fez nada novo" e que "jogamos de todas as maneiras, com todos os jogadores". No jogo de ida, por exemplo, ele escalou dois laterais-direitos, Marcos Rocha e Mayke.

Não sei se é tendência [jogar com três zagueiros], é algo que podemos usar ou não. [...] Aqui, a cultura não está habituada a esta plasticidade toda. Se a gente muda para um sistema tático diferente, é o sistema [o errado]. É uma variante que temos, é desde essa Libertadores, seja com zagueiro próprio ou com lateral recuado. É perceber o que temos que fazer a cada jogo. Abel Ferreira

O treinador terá tempo para pensar na formação para o jogo contra o Boca Juniors, já que as semifinais estão previstas para o início de outubro.

A preocupação do português neste momento é o clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, marcado para domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.