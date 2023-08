SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Treino é treino, jogo é jogo. Para Matheus Araújo, meia do Corinthians lançado pelo técnico Luxemburgo, o bordão tem um duplo sentido. Além de treinar no CT Joaquim Grava, o menino de 21 anos também joga Fifa, que simula uma partida de futebol, nas horas vagas.

A paixão pelos jogos vem de um lugar de conforto: a família. Matheus foi do tipo de adolescente que juntava os primos nas férias escolares para fazer campeonatos de Fifa. Virava uma grande brincadeira, mas ele sempre foi competitivo e deu trabalho para os adversários... é que além do incômodo de perder, o menino fugia das zoações.

"Tem aquela provocação saudável (risos). Sempre que um perde para o outro chamamos de pato. 'É meu patinho!'. Ele pega no meu pé, é difícil ganhar dele", afirma Danilo, 16, primo de Matheus.

Apesar de ser um hobby, Matheus criou apego por alguns outros jogos e passou a acompanhar criadores de conteúdo. O interesse foi tanto, que o garoto começou a "estudar" seus adversários para se tornar ainda melhor do que quem transmitia. E foi daí que a ideia veio: por que não transmitir online?

APROXIMAÇÃO COM A TORCIDA

A ideia ainda está sendo amadurecida, já que o principal objetivo do meia do Corinthians é continuar buscando espaço no time titular de Vanderlei Luxemburgo. Mas, de acordo com pessoas próximas ao jogador, Matheus pode iniciar as transmissões nas férias de final de ano.

Sua intenção, além de se divertir com seus jogos preferidos, como Call of Duty e Rainbow Six, é aproximar a torcida e seus fãs. Ele, inclusive, pensa em convidar torcedores para participações em lives pontuais.

Matheus encara o mercado de games como um grande potencial e não descarta, no futuro, se dedicar como streamer. Seu foco no momento, vale ressaltar, é o futebol.

Enquanto a ideia não sai do papel, Matheus também usa seu tempo livre para acompanhar animes. Yu-Gi-Oh está entre eles, mas Naruto é o seu favorito. Essa já foi assistida do começo ao fim várias e várias vezes.