SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 37 anos, o lateral-direito Pará é atração na várzea de São Paulo após atuar em grandes clubes profissionais do Brasil.

Pará resolveu jogar futebol amador depois de passagens discretas por Brusque e Portuguesa no ano passado. No início de 2022, ele deixou o Santos e quase reforçou o Cruzeiro.

Sem propostas para as principais divisões do futebol brasileiro, topou a empreitada na várzea e reforçou o S.E. Metalúrgicos, de São Caetano, no ABC paulista.

O Metalúrgicos está classificado para a fase final da zona leste na Copa Martins Neto. O time teve 100% de aproveitamento com Pará na lateral direita.

CONTRATO RENOVADO

O Metalúrgicos anunciou nos últimos dias a renovação do contrato do Pará por mais um ano. Como nos anúncios dos grandes clubes, o Metalúrgicos publicou uma foto na reunião com Pará e comemorou o acerto.

"Nosso CEO João Neto Vital e nosso técnico Gilvandro Panela se reuniram nesta tarde com o craque Pará para tratar da renovação para a Copa do Busão e Copa Pioneer. Depois de resolvidos alguns detalhes, o craque renovou com o Tricolor de São Caetano por mais um ano defendendo as cores do Leão do ABC. Seguimos firme em nosso planejamento, mirando o futuro, mas concentrados nos desafios do presente", afiram a nota".

A várzea paulistana contou com jogadores como Cristian (ex-Corinthians) e Domingos (ex-Santos) recentemente. A Copa Pioneer deve reunir outros ex-atletas da elite.