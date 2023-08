SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick, atacante do Palmeiras, afirmou que está "um pouco triste" com o pouco aproveitamento nesta temporada. O jogo contra o Deportivo Pereira foi apenas o terceiro do camisa 9 nos últimos dez compromissos do clube aviverde.

Triste por ter pouco espaço: "Eu fico um pouco triste por não estar jogando, mas tenho que segurar um pouco isso", declarou o atacante, em entrevista à ESPN após a partida de ontem.

Conversa com Abel Ferreira: "Tive uma conversa com o Abel e ele me tranquilizou. Não fico na azia, como ele fala, de jogar ou não. Ele fala que o importante é trabalhar".

Sem tempo para reclamar: "O Abel deu o exemplo do nosso "Doc" (Gustavo Magliocca), que está nas mãos de Deus. Não temos tempo para reclamar da vida. Então só agradeço. Ando fazendo o que gosto, que é jogar bola".

ABEL FALOU SOBRE ENDRICK

O treinador afirmou que " tudo aconteceu muito rápido" na carreira de Endrick, e que ele tem que preparar para ir para o Real Madrid.

Abel destacou ainda que todos os jogadores passam por altos e baixos e que "temos que saber lidar com frustrações". Endrick iniciou a temporada como titular, mas perdeu espaço e hoje é reserva do time de Abel Ferreira.

"Criou-se muita expectativa em cima de um moleque de 17 anos. É normal, todos nós temos momentos de grande inspiração e, em outros, temos que saber lidar com frustrações. Quando ele for para outro lado, vai começar tudo do zero. Ele pode fazer aqui 20 gols ou não jogar mais, mas quando for para o Real Madrid, vai começar do zero. Ninguém garante nada. Ele vai decidir o que vai acontecer lá. Ele só tem que se preparar", disse Abel.

OS NÚMEROS DE ENDRICK NA TEMPORADA

- 35 jogos, sendo 16 deles como titular, e sete gols.

- Seu último gol foi em julho, no empate com o Athletico pelo Brasileirão.

- Nos últimos dez jogos do Palmeiras, atuou apenas três vezes, sendo apenas uma delas como titular.