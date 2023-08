SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada do ônibus da LDU (EQU) ao Morumbi na tarde desta quinta (31) antes da partida contra o São Paulo teve confusão com rojão atirado contra a delegação equatoriana e briga na torcida do Tricolor.

A LDU chegou ao Morumbi por volta das 17h enquanto a torcida do São Paulo esperava a delegação tricolor. A polícia fez um cerco com distância maior do que da última vez para evitar o que aconteceu na partida contra o Corinthians, quando garrafas foram atiradas e quebraram vidros do ônibus rival.

Quando os equatorianos já entravam no estacionamento, um rojão foi atirado contra o ônibus. O artefato não acertou o veículo, mas explodiu perto de uma ambulância.

Logo depois, uma briga se iniciou no exato local de onde o rojão foi atirado. Não é possível, no entanto, confirmar que a motivação seja o ataque contra o ônibus rival.

Como nos últimos jogos decisivos, a torcida do São Paulo fez uma grande festa para recepcionar o ônibus dos jogadores. O contingente foi menor em comparação com o clássico contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

Inúmeros sinalizadores pintaram momentaneamente o céu de vermelho enquanto os bandeirões era tremulados em frente ao ônibus da delegação. Depois da entrada do ônibus, os torcedores ainda fizeram a festa com cantos características em frente ao portão 1.