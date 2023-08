SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O dia 3 de setembro, um domingo, será agitado na cidade de São Paulo. A capital receberá o festival de música The Town, o clássico entre Corinthians e Palmeiras, o confronto entre São Paulo e Coritiba, ambos pelo Campeonato Brasileiro e a final da Copa Pioneer. Por isso, o Ministério Público de São Paulo entrou com um pedido para o adiamento do clássico entre Corinthians e Palmeiras.

No documento, ao qual o UOL teve acesso, o MPSP "alerta para o risco de grave conflito" pela realização de dois jogos em São Paulo, o clássico, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, e a partida entre São Paulo e Coritiba, às 20h30 (de Brasília), no Morumbi.

"Recomendamos a alteração da data do jogo do Campeonato Brasileiro entre Sport Club Corinthians Paulista e Sociedade Esportiva Palmeiras e, como já solicitado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a alteração da data da final da Copa Pioneer", diz trecho do documento do MP.

A Copa Pioneer, que será realizada no Allianz Parque, terá início às 10h. O torneio é uma competição de futebol de várzea.

O The Town ocorrerá no Autódromo de Interlagos, na zona sul, e terá início às 15h -a cantora Luísa Sonza se apresenta às 16h.

Corinthians x Palmeiras começa às 16h, na Neo Química Arena, na zona leste.

Mais tarde, às 20h30, o São Paulo enfrenta o Coritiba no Morumbi, na zona oeste. Às 23h, o cantor Bruno Mars subirá ao palco do The Town em Interlagos.

A linha 4-Amarela do metrô de São Paulo liga, direta ou indiretamente, caminhos que levam até a Neo Química Arena, o Morumbi e o Autódromo de Interlagos.