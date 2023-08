SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo enviou um ofício para a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) solicitando o adiamento do jogo entre Corinthians e Palmeiras, no domingo (3), às 16h, na Neo Química Arena, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

No documento enviado à entidade, com data de 23 de agosto, o MP alerta para o risco de grave conflito pela realização de dois jogos na capital paulista no mesmo dia. Além do clássico, o São Paulo encara o Coritiba, no Morumbi, às 20h30, também pelo Nacional.

O pedido do órgão cita, ainda, a realização de outros dois grandes eventos na cidade, a final da Copa Pioneer, no Allianz Parque, torneio de várzea que deve atrair cerca de 40 mil pessoas, além do festival The Town, em Interlagos, com público estimado em 100 mil pessoas.

A solicitação do adiamento foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pela Folha de S.Paulo, que teve acesso ao documento enviado à CBF.

"Recomendamos a alteração da data do jogo do Campeonato Brasileiro entre Sport Club Corinthians Paulista e Sociedade Esportiva Palmeiras e, como já solicitado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, a alteração da data da final da Copa Pioneer", cita o ofício.

O MP destaca o risco de encontro entre torcedores em estações de trem e metrô. "As linhas de metrô e trem que levam para os estádios Neo Química Arena e Cícero Pompeu de Toledo [Morumbi] se interligam, facilitando confrontos entre os torcedores mal-intencionados, podendo gerar a prática de atos violentos e de depredação, além de medo aos usuários do transporte público."

Consultada pela reportagem sobre o pedido do Ministério Público, a CBF ainda não se manifestou.