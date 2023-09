SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza está na semifinal da Copa Sul-Americana. O Leão do Pici venceu o América-MG por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (31), no Castelão, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental.

Marinho foi o nome do jogo no Castelão. O atacante deu assistência para o gol de Guilherme, no primeiro tempo, e deixou o seu na etapa final. Breno descontou para o América-MG.

Com o resultado desta quinta somado ao 3 a 1 da ida, o Fortaleza fechou o agregado em 5 a 2 ao seu favor.

Na semifinal, o Leão do Pici vai encarar o Corinthians, que eliminou o Estudiantes, da Argentina. As datas dos confrontos não estão definidas.

O Fortaleza se tornou o primeiro time nordestino a chegar à semifinal da Sul-Americana na história.

COMO FOI O JOGO

O Fortaleza controlou o primeiro tempo do jogo no Castelão, assim como havia feito no jogo de ida em Belo Horizonte. O time cearense buscava sacramentar a classificação o mais rápido possível e conseguiu abrir o placar aos 21 minutos, com Guilherme.

Na segunda etapa, com uma vantagem confortável no agregado, o Fortaleza diminuiu o ritmo, mas continuou ampliando a vantagem. Marinho marcou o segundo gol do Leão do Pici aos 21 minutos.

No final da partida, aos 45 minutos, Breno descontou para o América, que agora foca em garantir sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro.