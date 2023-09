SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Lucas Veríssimo está ganhando espaço no Corinthians, apesar de ter chegado no clube há pouco tempo, e vai inspirando confiança na comissão técnica para suprir a lacuna deixada pela venda de Murillo.

Veríssimo foi um dos destaques da equipe na classificação à semifinal da Sul-Americana. Mesmo tendo a infelicidade de desviar a bola no gol relâmpago do Estudiantes, ele esteve seguro defensivamente, ajudou o time a levar a decisão na Argentina aos pênaltis e saiu da partida em alta.

O defensor começa a se firmar mesmo tendo apenas três partidas disputadas e menos de um mês de treinamento no clube. Ele foi anunciado no final de julho e relacionado pela primeira vez no clássico contra o São Paulo, duas semanas atrás.

No entanto, sua condição física chegou a ser motivo de preocupação no Corinthians. Pelo Benfica, o zagueiro chegou a ser convocado para a seleção brasileira em 2021, mas foi cortado duas vezes por lesões e ficou um longo período afastado após cirurgia no joelho direito.

Antes da estrear pelo Corinthians, Veríssimo participou de uma partida completa pela última vez em 10 de janeiro. Desde então, ele jogou quatro vezes e totalizava menos de 20 minutos de ação no gramado até ser titular no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no último dia 19, em sua primeira partida pelo clube alvinegro.

O técnico Vanderlei Luxemburgo ficou impressionado com a naturalidade da atuação do reforço e sentiu confiança para dar continuidade a ele. O zagueiro ficou no banco na ida das quartas de final da Sul-Americana, mas foi escalado nos dois últimos jogos, diante do Goiás e na volta contra o Estudiantes.

HORA OPORTUNA

A ascensão de Veríssimo coincide com o timing da saída de Murillo, vendido ao Nottingham Forest. O ex-Santos de 28 anos surge como candidato para ocupar a vaga do Cria do Terrão, que era titular da zaga ao lado de Gil, em um setor que o Corinthians conta com poucas peças ?Bruno Méndez, por vezes utilizado na lateral, e Caetano são as outras opções na posição.

Com sequência, Veríssimo pode vir a justificar em campo o alto investimento em sua contratação. Emprestado pelo Benfica, o jogador emprestado pelo Benfica recebe mais de R$ 1 milhão por mês, tendo um dos maiores salários do elenco.