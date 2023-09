SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen, da Red Bull, foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre do GP da Itália de Fórmula 1, realizado nesta sexta-feira (1°), em Monza.

O holandês fechou a sessão com um tempo de 1min22s657. A marca foi alcançada com Verstappen utilizando o composto de pneus duros.

Carlos Sainz, da Ferrari, e Sergio Pérez, da Red Bull, ficaram no segundo e no terceiro lugar, respectivamente.

Fazendo sua estreia na temporada, o brasileiro Felipe Drugovich, da Aston Martin, fechou a sessão na 18ª colocação. Ele não participará do TL2, Stroll voltará para esta etapa da fim de semana.

COMO FOI O TL1

O começo do primeiro treino livre foi bastante movimentado em Monza. Alguns pilotos alternaram a liderança até que ela foi assumida de vez por Max Verstappen ainda nas voltas iniciais.

A sessão foi marcada pelo domínio de duas equipes nas primeiras posições. Correndo em casa, a Ferrari conseguiu se colocar no segundo e no quarto lugar com voltas de Sainz e Leclerc, nesta ordem, que ficaram próximas dos tempos de Verstappen [líder] e Pérez [terceiro colocado].

O Brasil foi representado por Felipe Drugovich, que fez a sessão correndo pela Aston Martin, assim como foi em Abu Dhabi, no final da temporada passada.

Substituindo Stroll na Aston Martin por uma obrigatoriedade da Fórmula 1, que exige que as equipes deem oportunidades a novos pilotos durante, pelo menos, em dois treinos livres na temporada, o brasileiro chegou a ocupar o 13° lugar, mas foi superado por outros pilotos e fechou a sessão no 18° lugar.