SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Confederação Brasileirão de Futebol anunciou nesta sexta-feira (1º) o adiamento do jogo entre São Paulo e Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, para o dia 27 de setembro. A alteração aconteceu após pedido do Ministério Público de São Paulo.

A CBF alegou "força maior" para alterar a data do jogo do São Paulo e atender à preocupação do MP.

O Ministério Público emitiu, no dia 23, um ofício pedindo a mudança da data de Corinthians e Palmeiras. A entidade alega risco de confronto entre torcedores.

A partida estava inicialmente marcada para este domingo (3), mesmo dia do clássico. O dérbi não teve a data alterada.

Nesta quinta-feira (31) à noite, porém, uma comissão do MP se reuniu e viu como alternativa adiar o jogo do São Paulo, marcado para o Morumbi.

Além dos jogos pelo Brasileiro, o domingo (3) ainda contará com o festival de Música The Town, realizado no Autódomo de Interlagos, e a Copa Pioneer, torneio de futebol de várzea, marcada para 10h da manhã no Allianz Parque.

COMUNICADO DA CBF

Força maior. Apesar de a data do jogo haver sido marcada e divulgada em 11/08/2023, após alinhamento prévio com as Forças de Segurança Pública e FPF, promove-se o presente ajuste de tabela em decorrência da recomendação recebida do Ministério Público do Estado de São Paulo, para que não fossem realizadas duas partidas no mesmo dia envolvendo clubes com grandes torcidas.