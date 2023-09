SANTO ANDRÉ, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Sainz foi o piloto mais rápido no segundo treino livre do GP da Itália de Fórmula 1, realizado no começo da tarde desta sexta-feira (1°).

O piloto da Ferrari conseguiu um tempo de 1min21s355. O espanhol liderou boa parte da sessão.

Norris, da McLaren, e Pérez, da Red Bull, fecharam o top 3, nesta ordem. Max Verstappen, que liderou o TL1, fechou na quinta colocação, atrás de Piastri, da McLaren.

A sessão ficou marcada por duas bandeiras vermelhas. No começo dela, Lance Stroll teve problemas no sistema de combustível e parou na pista. Nos minutos finais, Pérez escapou na última curva e bateu na barreira de proteção.

COMO FOI O TL2

A sessão mal havia começado e já teve que ser paralisada. Com apenas cinco minutos, o carro de Lance Stroll, da Aston Martin, ?que retomou o posto que foi de Felipe Drugovich no TL1? teve problemas no sistema de combustível e parou na pista. A bandeira vermelha foi ativada.

Após a retomada, Verstappen assumiu a ponta, com um tempo ainda na casa de 1min22s, mas logo foi superado por Carlos Sainz, da Ferrari, que fez 1min21s565. Leclerc, segundo depois, conseguiu o segundo melhor tempo.

A metade final do TL2 foi bastante movimentada. Os pilotos testaram os pneus macios e alternaram a liderança. Pérez assumiu a ponta, mas foi superado por Norris logo em seguida, que também não durou, uma vez que Sainz fez 1min21s355 e voltou ao primeiro lugar.

Faltando dez minutos para o fim, Sergio Pérez escapou na última curva do circuito, caiu na caixa de areia e bateu de traseira na barra de proteção. A bandeira vermelho foi acionada pela segunda vez na sessão.

COMO FOI O TL1

Max Verstappen, da Red Bull, foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre. O holandês fez um tempo de 1min22s657. Sainz e Pérez fecharam o top 3.

O começo do primeiro treino livre foi bastante movimentado em Monza. Alguns pilotos alternaram a liderança até que ela foi assumida de vez por Max Verstappen ainda nas voltas iniciais, com 1min22s657.

A sessão foi marcada pelo domínio de duas equipes nas primeiras posições. Correndo em casa, a Ferrari conseguiu se colocar no segundo e no quarto lugar com voltas de Sainz e Leclerc, nesta ordem, que ficaram próximas dos tempos de Verstappen [líder] e Pérez [terceiro colocado].

O Brasil foi representado por Felipe Drugovich, que fez a sessão correndo pela Aston Martin, assim como foi em Abu Dhabi, no final da temporada passada.

Substituindo Stroll na Aston Martin por uma obrigatoriedade da Fórmula 1, que exige que as equipes deem oportunidades a novos pilotos durante, pelo menos, em dois treinos livres na temporada, o brasileiro chegou a ocupar o 13° lugar, mas foi superado por outros pilotos e fechou a sessão no 18° lugar.

PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA

Treino livre 3: Neste sábado (2), às 07h30 (de Brasília).

Treino classificatório: Neste sábado (2), às 11h (de Brasília).

Corrida: Domingo (3), às 10h (de Brasília).